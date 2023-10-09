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邱太三：將持續協助港澳朋友在台安居樂業

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會9日晚間舉辦國慶晚宴，邀集港澳人士共同慶祝雙十，陸委會主委邱太三指出，「台灣的『自由味』與民主價值，正是許多港澳朋友們之所以選擇這裡，開展人生新旅程的關鍵因素」。（圖／陸委會提供）
陸委會9日晚間舉辦國慶晚宴，邀集港澳人士共同慶祝雙十，陸委會主委邱太三指出，「台灣的『自由味』與民主價值，正是許多港澳朋友們之所以選擇這裡，開展人生新旅程的關鍵因素」。（圖／陸委會提供）

國慶將至，陸委會循例於9日晚間舉辦國慶晚宴，邀請在台港澳人士參加。陸委會主委邱太三指出，過去5年多已有將近5萬多位港澳人士獲准來台居留、今年迄今港澳旅客來台人數達80萬也高居境外旅客之首。他表示，陸委會將持續協助港澳朋友在台安居樂業。

據陸委會9日晚間發布的新聞稿，邱太三指出，疫後政府積極推動健康有序交流，人員往來逐漸恢復疫情前的熱絡情景。今年1到9月已有逾80萬人次港澳旅客來台，高居所有境外旅客首位。過去5年多來，也有將近5萬多位港澳人士獲准來台居留，8,600多人獲准定居；111學年度在台灣就讀博碩士及學士的港澳學生人數，也高達1萬1,189人。

邱太三強調，「台灣的『自由味』與民主價值，正是許多港澳朋友們之所以選擇這裡，開展人生新旅程的關鍵因素。陸委會將持續透過交流互動及經驗分享等多元方式，協助港澳朋友在台安居樂業」。

消息並指出，今年的國慶晚宴有港澳台鄉台商社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等逾250名賓客參與。

根據陸委會官網的統計，2023年1到8月，香港居民來台居留許可人數為3,880人，與去年同期相比減少20.4%；定居許可人數795人，與去年相比減少18.2%。至於澳門居民來台居留許可人數則為596人，相較去年增加34.2%、定居許可人數173人，相較據年增加101.2%。

以往，香港僑團每年皆會例行慶祝雙十節的升旗典禮，但大多已於2020年受兩岸關係等各種因素影響而無法舉行，2021年我駐港處也因駐處已無國內派駐人員為由，取消舉辦雙十國慶活動，陸委會副主委李麗珍曾於2021年公開指出，孫中山先生革命的過程跟香港的關係密切，「希望香港各界舉辦慶祝活動時，港府能夠正視歷史事實，不需要過度的解讀」。

陸委會 國慶

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