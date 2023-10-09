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陸委會：北京當局應立即停止政治操作貿易爭端

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陸委會發言人詹志宏。（本報系資料照片）
陸委會發言人詹志宏。（本報系資料照片）

針對大陸商務部對台貿易壁壘調查將延至明年一月十二日，陸委會表示，北京當局應立即停止政治操作貿易爭端，不應將貿易措施政治化，停止干擾台灣民主運作。

陸委會九日發新聞稿稱，兩岸同屬WTO會員，我方長期以來就表達，願與中方依循WTO規範充分協商，相關貿易問題均可依循WTO機制與相關規範有效處理。我方也一再呼籲陸方回歸到WTO機制與我方展開諮商，才是解決兩岸貿易問題的正確之道。

陸委會強調，大陸商務部對台灣產品貿然進行所謂的貿易壁壘調查，刻意捨棄WTO機制協商，完全是出於政治動機，尤其面對我明年大選，中共9日將對台灣貿易壁壘調查期限延長3個月，亦即調查結束日為明年1月12日我總統大選前一天，明顯與我方總統大選相關聯，坐實陸委會之前的說法。

陸委會表示，我方呼籲北京當局應立即停止政治操作貿易爭端，不應將貿易措施政治化，並利用台灣民主社會的開放性，達到干擾台灣民主運作。

陸委會 WTO 機制

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