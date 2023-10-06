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陸軍控司長聯大發言：不首先使用核武器政策應普遍實施

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部軍控司長孫曉波 取自大陸外交部網站
大陸外交部軍控司長孫曉波 取自大陸外交部網站

據大陸新華社，出席第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（第一委員會）的中國代表團團長、外交部軍控司司長孫曉波在會議一般性辯論上發言時表示，一些國家追求絕對軍事優勢，加緊打造「技術鐵幕」，人類面臨多重安全困境。面對新形勢新挑戰，各方應共同維護全球戰略穩定，減少戰略風險。 不首先使用核武器政策應得到普遍實施。

報導稱，孫曉波在發言中全面闡述中國對國際安全形勢的看法及在全球戰略穩定、核裁軍、防擴散等問題上的政策主張。

孫曉波表示，當前，國際安全領域零和博弈、陣營對抗等冷戰思維捲土重來，地緣衝突加劇，衝擊全球戰略平衡與穩定。 一些國家追求絕對軍事優勢，加快發展先進作戰能力，加緊打造「技術鐵幕」，人類社會面臨前所未有的多重安全困境。

孫曉波說，今年是中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體十周年。 歷史與實踐充分證明，當今世界是一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。 各國人民企盼一個持久和平、普遍安全的世界。 習近平提出全球安全倡議，宣導以團結精神適應深刻調整的國際格局，以共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，是人類命運共同體理念在安全領域的生動實踐，為實現世界持久和平提供了中國方案。

他強調，面對新形勢新挑戰，各方應共同維護全球戰略穩定，減少戰略風險。 不首先使用核武器政策應得到普遍實施。

他說，核裁軍應繼續遵循公平合理、逐步削減、向下平衡原則，以及「維護全球戰略穩定」和「各國安全不受減損」原則，理性務實、循序漸進加以推進。 堅定捍衛以《不擴散核武器條約》為基石的國際核裁軍和核不擴散體系，平衡推進條約三大目標。 更好統籌安全與發展，加強網路、外空、人工智慧等新興技術治理。 國際社會應反對「合則用，不合則棄」等實用主義態度，維護現有多邊裁軍機制的權威性和有效性。

報導稱，孫曉波並就和平利用科技、伊朗核問題、朝鮮半島核問題、美英澳核潛艇合作、日本福島核污染水排海等問題闡述了中方立場。

核武 習近平 日本

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