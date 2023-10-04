歐盟拍板反補貼調查 中汽協：堅決反對貿易保護主義

歐盟4日發布官方公報拍板，正式對中國大陸巨額補貼電動車啟動為期一年的調查。對此，大陸商務部稍早回應稱，中方對此表示強烈不滿，中國汽車工業協會4日晚間也聲明， 歐方此舉將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，中汽協堅決反對貿易保護主義，認為合作才有未來。

中國汽車工業協會指出，10月4日，歐盟發布公告，宣布對中國電動汽車發起反補貼調查。歐方此舉將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，對此，中國汽車工業協會表示遺憾和堅決反對。

中汽協認為，中歐汽車產業有著廣泛的合作空間和共同利益，雙方深入合作四十多年，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。

中汽協指出，我們尊重歐洲汽車工業的同仁，對他們在汽車產業的創新表示敬意，也願意在電動車領域繼續與歐洲同仁加強合作、共同發展。中汽協強調，中國大陸汽車產業與歐盟發展方向一致，大陸市場是歐盟車企最大海外市場等，並強調大陸電動車市場競爭激烈，絕非靠補貼來支撐保護。

因此，中汽協稱，歐盟罔顧事實、堅持發起反補貼調查，是明顯的保護主義行為，必將給全球電動車的發展蒙上陰影，延緩包括歐盟在內的全球電動汽車行業的發展進程，對全球碳中和進程造成不利影響。

中汽協最後喊話，中歐汽車產業是夥伴而非對手，汽車產業的發展要靠公平競爭而非保護主義。 將繼續加強和歐盟汽車產業的合作，透過更多的方式鞏固和發展中歐汽車產業合作關係，將更好的產品和服務帶給歐洲和全球的消費者。

在此之前，大陸商務部回應稱，歐方發起此次反補貼調查僅依據對所謂補貼計畫和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，中方對此表示強烈不滿。

大陸商務部還說，歐方要求中方在極短時間內進行磋商，且未提供有效的磋商資料，嚴重損害了中方權利。

據歐盟4日發布的官方公報，歐盟執委會主席范德賴恩上個月宣布的這項調查，將聚焦於新型純電動車，以及北京當局提供的補貼。據此，歐盟正式對中國大陸巨額補貼電動車啟動為期一年的調查，可能在未來九個月內祭出徵收反補貼稅等臨時措施。