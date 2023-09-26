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海基會率百位台商赴金門 考察投資環境尋商機

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
金門縣工商發展投資策進會副總幹事陳根松向台商介紹金門縣投資環境。（圖／海基會提供）
金門縣工商發展投資策進會副總幹事陳根松向台商介紹金門縣投資環境。（圖／海基會提供）

海基會25、26日於金門縣舉辦「大陸台商投資台灣」系列活動，率領超過百位大陸各地台商，一同考察金門投資環境與相關建設。海基會董事長李大維感謝台商在疫情期間提供的協助，並期盼兩岸和平，讓金門邁向繁榮發展。

海基會近年走訪全台辦理「大陸台商投資台灣參訪活動」。邱垂正指出，此系列活動已走訪台灣13個縣市，「從台灣頭走到台灣尾」，而這次參訪金門，主要是「應眾多台商要求」，是該活動首度參訪金門。

據海基會新聞稿，這次參訪由李大維親自率團，邱垂正帶領會內各單位同仁共同參與規劃安排，同時會同經濟部投資處、金門縣政府工商發展投資策進會為台商考察團進行投資環境簡報，並實地走訪大小金門，讓其深入瞭解金門的基礎建設與招商環境，以評估最佳的投資項目。

25日上午，金門縣副縣長李文良率領金門縣政府建設處處長張瑞心、工商發展投資策進會副總幹事陳根松，向台商詳細說明金門的投資環境與未來規劃。

李文良點出，只要兩岸彼此充滿善意、良性溝通，不要發生戰爭，金門就會有非常好的發展機會；陳根松則說，金門是兩岸橋頭堡，金門的機場、海港、大橋等重大建設正陸續興建完工，未來還有醫療長照健康產業、國際特色醫療等規劃，非常歡迎台商來到金門投資。

26日上午，邱垂正率台商搭乘「初日號」考察金門海港設施，同時感受金門海上觀光魅力，並前往金門酒廠與山前、長江等儲酒坑道參訪，了解酒廠發展近況，尋找投資合作商機。

邱垂正表示，金門自古文風鼎盛、有悠久的僑鄉文化、舉世聞名的戰地風光、馳名中外的金門高梁酒，隨著金門大橋的壯麗落成、小三通恢復擴大通航，及地方政府積極衝刺發展觀光，希望台商可以深刻感受到金門榮景蓄勢待發，指日可待。

另，海基會與金門紅十字會長年合作，協處傷病國人經小三通返台，海基會也利用此次到訪金門的機會，將加長型折疊擔架贈送給金門紅十字會，期許為兩岸急難救助案件提供更好的服務。

海基會秘書長邱垂正率大陸台商參訪金門酒廠。（圖／海基會提供）
海基會秘書長邱垂正率大陸台商參訪金門酒廠。（圖／海基會提供）

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