海基會率百位台商赴金門 考察投資環境尋商機

海基會25、26日於金門縣舉辦「大陸台商投資台灣」系列活動，率領超過百位大陸各地台商，一同考察金門投資環境與相關建設。海基會董事長李大維感謝台商在疫情期間提供的協助，並期盼兩岸和平，讓金門邁向繁榮發展。

海基會近年走訪全台辦理「大陸台商投資台灣參訪活動」。邱垂正指出，此系列活動已走訪台灣13個縣市，「從台灣頭走到台灣尾」，而這次參訪金門，主要是「應眾多台商要求」，是該活動首度參訪金門。

據海基會新聞稿，這次參訪由李大維親自率團，邱垂正帶領會內各單位同仁共同參與規劃安排，同時會同經濟部投資處、金門縣政府工商發展投資策進會為台商考察團進行投資環境簡報，並實地走訪大小金門，讓其深入瞭解金門的基礎建設與招商環境，以評估最佳的投資項目。

25日上午，金門縣副縣長李文良率領金門縣政府建設處處長張瑞心、工商發展投資策進會副總幹事陳根松，向台商詳細說明金門的投資環境與未來規劃。

李文良點出，只要兩岸彼此充滿善意、良性溝通，不要發生戰爭，金門就會有非常好的發展機會；陳根松則說，金門是兩岸橋頭堡，金門的機場、海港、大橋等重大建設正陸續興建完工，未來還有醫療長照健康產業、國際特色醫療等規劃，非常歡迎台商來到金門投資。

26日上午，邱垂正率台商搭乘「初日號」考察金門海港設施，同時感受金門海上觀光魅力，並前往金門酒廠與山前、長江等儲酒坑道參訪，了解酒廠發展近況，尋找投資合作商機。

邱垂正表示，金門自古文風鼎盛、有悠久的僑鄉文化、舉世聞名的戰地風光、馳名中外的金門高梁酒，隨著金門大橋的壯麗落成、小三通恢復擴大通航，及地方政府積極衝刺發展觀光，希望台商可以深刻感受到金門榮景蓄勢待發，指日可待。