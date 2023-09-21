談日核汙染水 馬朝旭見葛羅西：以實際行動回應中方關切

據大陸外交部網站，正在紐約參加聯合國大會相關議程的大陸外交部副部長馬朝旭，當地時間20在紐約應約會見國際原子能總署署長葛羅西，就日本核污染水排海問題闡明中國立場。馬朝九要求原子能總署以實際行動回應中國對於日本核汙染水排海的關切，葛羅西則表示原子能總署高度重視中方立場，願與中國保持密切溝通與合作。

葛羅西曾於今年7月4日在日本東京記者會中宣布，根據該署近兩年來所做的最終評估報告，東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海的計畫，符合國際安全標準。葛羅西當時還稱，若按計畫分階段排放，對人類、魚類與環境的輻射影響極小。

據陸外交部消息稱，馬朝旭指出，日本政府無視包括中國在內的鄰國和日國內民眾反對呼聲，不顧國際社會普遍質疑，堅持推進福島核電廠污染水排海計劃，中方堅決反對。國際原子能總署應該秉持客觀、公正、科學態度，依照自身職責處理福島核污染水問題，以實際行動回應包括中方在內國際社會的正當合理關切。

葛羅西則表示，國際原子能總署高度重視中方有關立場與關切。機構將秉持中立客觀立場參與福島核污染水處置，願同中方就此保持密切溝通與合作。