首場記者會又「講台語」　國台辦陳斌華：寶島台灣常在我心

大陸國台辦新任發言人陳斌華，於13日首次主持國台辦例行記者會，在昨日中共當局發布支持福建建設「兩岸融合發展示範區」文件下，備受關注。此次首秀，陳斌華參考朱鳳蓮範例，開場用閩南語（台語）和在座記者問好，並說自己有多年駐台經驗，「與在座的一些記者都是老朋友」，和「寶島台灣，常在我心」等，藉此拉近距離。

國台辦在結束兩個月的暑休後，於13日上午恢復召開例行記者會，由今年6月1日時正式公告，從國台辦經濟局副局長一職，轉任新聞局副局長兼發言人的陳斌華首次主持。另，今年7月中旬，陳斌華首度公開亮相，率兩岸媒體團至甘肅進行年度聯合採訪活動時，也曾在首次受訪時用台語和台灣鄉親打招呼。

陳斌華今天上午十點，在記者會開場時表示，各位記者朋友，大家好！歡迎大家前來參加國務院台辦新聞發布會。他用台語說，「各位親愛的台灣鄉親序大（意為長輩）、兄弟姊妹，大家早安、大家好！」

他介紹自己說，我叫陳斌華，現任國務院台辦新聞局副局長。今天的發布會由我來主持。在到台辦工作前，我有20多年的媒體工作經歷，也曾多年在台灣駐點採訪，與在座的一些記者都是老朋友。希望今後能在發言人的崗位上，與大家共同努力增進兩岸同胞之間的了解和理解。

陳斌華分享2001年到2015年，他數十次在台灣駐點採訪，足跡遍及台、澎、金、馬，見過台北101跨年煙火絢麗、高雄西子灣落日的浪漫、台灣蘭嶼獨特風貌和達悟族人的純樸、彰化鹿港朝天宮信眾朝拜媽祖的虔誠、雲林濁水溪畔農民朋友在田間勞作的身影等，強調一幕一幕記憶猶新，「寶島台灣，常在我心」。

他說，在與台灣鄉親交流中，了解了台灣民眾的所思所想，也對台灣有更深入觀察，有助於他在國台辦發言人崗位上，能用台灣同胞願意聽、聽得懂的語言，說明大陸方針政策，讓台灣鄉親了解我們（大陸）的誠意、善意。

據大陸國台辦提供的陳斌華簡歷，1971年9月出生，福建省詔安縣人。1989年至 1993年就讀於廈門大學中文系，2002年至2005年就讀於北京大學新聞傳播學院傳播學研究生課程班 (在職)。

陳斌華1993年至2016年在新華社總社工作，主要從事兩岸新聞、中央時政新聞報導，親歷澳門回歸、連胡會、馬習會等重大事件，是大陸首批赴台駐點記者，數十次帶隊赴台採訪，任新華社港台部副主任、高級記者，獲評為新華社十佳記者，作品曾獲中國新聞獎。

陳斌華2016年4月調國台辦工作，歷任海研中心副主任、研究局副局長、經濟局副局長、一級巡視員。現任國台辦新聞局副局長、一級巡視員。著有《駐點台灣: 大陸首批駐台記者手記》《親歷台灣「大選」》《自在台灣一一一個大陸人的十年行旅》。