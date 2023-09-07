第三類陸客來台申請夯 陸委會：不到一周破八千人

我政府於本月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光申請，截至6日已收到超過8000人提出申請，陸委會副主委兼發言人詹志宏7日表示，「已經核准人數不少」，換算這樣的每日平均申請數量，是遠遠超過疫情之前的，至於實際成行來台的數量，會於適當的時候請教主管機關，再和外界說明。

陸委會8月24日，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流之相關規劃，包括自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士，得申請許可來台從事觀光活動。

詹志宏7日主持陸委會例行記者會，對旅居及留學第三地的「第三類」陸客來台議題，他首先指出，台灣是鄰近國家跟地區很喜歡來觀光旅遊的地方，開放邊境後來自日本、南韓、香港、東南亞的遊客人數都相當多，以香港為例，三月至今已超過60萬人。

詹志宏說，我方於9月1日開放旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光申請登記後，截至6日，已有8000多人提出申請。

他說，經和主管單位（移民署移民署）諮詢，大陸人士可向我駐外使領館、代表處提出申請，資料會送回國內由主管機關依規定審查，再針對核准案件發放入境證件，最後這些大陸人士接到入境證件後，在三個月內隨時都可以來台灣體驗風土民情。

詹志宏表示，到目前為止，每日平均申請數量是遠遠超過疫情之前的，也已經有核准的案件，至於屆時實際來台人數，會在適當時候請教主管機關，在將來的一段時間和外界說明。