澳總理艾班尼斯表示今年將訪中 陸發言人毛寧：歡迎

據澎湃新聞，大陸外交部發言人毛寧下午主持例行記者會時，法新社記者提問，澳大利亞總理艾班尼斯表示，他將在今年晚些時候訪華，中方能否證實並提供進一步的細節？毛寧表示，中方歡迎艾班尼斯總理應李強總理的邀請訪華，願意同澳方共同做好各項籌備工作。

她表示，中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益，有利於亞太地區和世界的和平穩定與發展繁榮。中方願同澳方一道，落實好兩國領導人共識，堅持相互尊重、互利共贏，妥善處理分歧，推動兩國全面戰略夥伴關係持續改善和發展。

據路透社，艾班尼斯在東協峰會期間會見中國總理李強時表示，澳大利亞和中國在恢復貿易暢通方面取得了進展，並且應該繼續取得進展。艾班尼斯並在會後的一份聲明中表示：他期待今年晚些時候訪問中國。