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王毅與朴振通話：希韓抵制逆全球化操作和「脫鉤斷鍊」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
王毅昨與韓外長朴振通電話，圖為兩人去年8月在山東青島舉行會談。（新華社）
王毅昨與韓外長朴振通電話，圖為兩人去年8月在山東青島舉行會談。（新華社）

據大陸外交部網站昨深夜訊息，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅昨應約同韓國外長朴振通電話。王毅表示，中韓雙方應堅守建交初心，不搞意識形態劃線，共同推動兩國關係行穩致遠；希望韓方加強戰略自主，抵制各種逆全球化操作和「脫鉤斷鍊」，深化兩國各領域互利合作。他並表示，中方支持韓方作為中日韓合作主席國為推動三方合作發揮積極作用。

朴振則表示，韓方無意在產供鏈問題上搞針對特定國家的脫鉤，「去中國化」既不可能、也不可取。

王毅表示，中國對韓政策保持連續性、穩定性。兩國關係發展有內生動力和必然邏輯，不應受第三方影響。中韓雙方應堅守建交初心，堅持友好合作正確方向，持續增進兩國人民相互理解，防範外部因素干擾，不搞意識形態劃線，共同推動兩國關係行穩致遠，開創更可持續、更具韌性、更緊密合作的下一個30年。

他說，經貿互利合作是兩國關係的壓艙石。中國經濟發展潛力巨大、市場空間廣闊，正加快建設更高水平開放型經濟新體制，擴大中韓合作將助力韓國實現可持續繁榮發展。希望韓方加強戰略自主，抵制各種逆全球化操作和「脫鉤斷鍊」，深化兩國各領域互利合作，更好造福兩國人民。中方支持韓方作為中日韓合作主席國為推動三方合作發揮積極作用。

朴振則對近期中國部分地區遭受洪澇災害表示誠摯慰問，並預祝即將在杭州舉辦的第十九屆亞運會取得圓滿成功，成為和平與團結的盛會。

朴振表示，韓中兩國是近鄰和重要夥伴.今年是韓中關係第二個30年的起步之年。尹錫悅政府高度評價韓中建交以來兩國關係取得的豐碩成果，將堅持重視和發展韓中關係。韓方期待同中方密切高層往來和對話溝通，加強人文交流，改善相互認知，積極構建健康成熟的韓中關係。

他說，韓方無意在產供鏈問題上搞針對特定國家的脫鉤，「去中國化」既不可能、也不可取。韓方願同中方深化互利合作，保持產供鏈穩定暢通，共同促進地區經濟增長。

另雙方還就日本核污染水排海、朝鮮半島問題等交換了意見。

王毅 外交部

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