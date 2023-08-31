西非國家貝寧總統抵大陸 展開為期4日國事訪問

大陸近期積極發展多邊外交。陸官媒環球電視網（CGTN）微博31日消息稱，西非國家貝寧總統塔隆（Patrice Talon）稍早抵達北京，對大陸展開為期4天的國事訪問。

據悉，大陸外交部發言人華春瑩於29日曾宣布，應大陸國家主席習近平邀請，貝寧共和國總統塔隆8月31日至9月3日將抵達大陸進行國事訪問。

而據大陸外交部官網消息指出，大陸外交部也就中方對貝寧總統訪華的期待及當前中貝關係發表聲明回應。發言人稱，中方與貝寧傳統友誼深厚。2022年，中貝兩國共同慶祝復交50周年。半個多世紀以來，中貝雙方始終堅持真誠友好，中貝關係已成為發展中國家間平等相待、互尊互信的典範。

發言人表示，近年來，在習近平和塔隆的引領下，中貝關係保持良好發展勢頭，雙方政治互信不斷增強，各領域合作成果豐碩，在國際和地區事務中保持密切溝通協作。

發言人還提到，塔隆總統訪問期間，大陸國家習近平主席將為塔隆總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談。大陸總理李強、中共人大委員長趙樂際將分別會見塔隆。相信塔隆此訪將為中貝各領域友好合作深入發展注入新動力，推動雙邊關係邁上新台階。