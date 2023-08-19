王毅與法外長通話：全面重啟中法各領域各層級交往

依據大陸外交部網站昨深夜訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨與法國外長科隆納通電話。王毅向科隆納表示，中方願同法方以明年兩國建交60周年及巴黎「奧運年」為契機，落實好兩國元首共識，全面重啟各領域各層級交往，把疫情造成的損失補回來，推動中法全面戰略夥伴關係達到新的高度。

科隆納則對中國近期遭受洪澇災害表示誠摯慰問，她強調，法國、歐洲都將堅持戰略自主，反對世界走向分裂，不接受「脫鉤斷鍊」，希望構建多極、平衡的和平世界。法方珍視法中友好，高度重視兩國元首達成的重要共識，願以兩國建交60週年為契機，深化各領域務實合作，打造互利共贏的雙邊關係，推動歐中關係取得更大發展，為國際和平穩定作出貢獻。

王毅表示，今年以來，中法關係保持良好發展態勢。4月份，馬克宏總統訪華取得圓滿成功，兩國元首進行深度戰略溝通，為雙邊關係發展擘畫了藍圖。明年是兩國建交60週年，也是中法文化旅遊年和巴黎「奧運年」。中方願同法方以此為契機，落實好兩國元首共識，全面重啟各領域各層級交往，把疫情造成的損失補回來，推動中法全面戰略夥伴關係達到新的高度。

王毅指出，中國對歐政策保持穩定性連續性，我們始終視歐洲為多極化世界中的重要一極，支持法方繼續推動歐盟堅持戰略自主，在中歐關係中發揮積極引領作用。

雙方還就烏克蘭、尼日等共同關心的國際和地區問題交換了意見。