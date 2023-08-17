香港國安法疑慮消除？ 香港人口止三年跌勢淨增15萬

依據香港特別行政區政府統計處近日公布的數據顯示，2023年年中，香港人口臨時數字為749萬8100人，較2022年年中增加15萬2000人，上升2.1%，扭轉過去三年跌勢。特區政府表示，期內人口上升主要得益於疫後秩序復常人員回流，以及各項引才計劃，致使一年間有17.4萬名香港居民淨移入。特區政府並推算，到2046年，居港人口將達到819萬。

細部看，香港2022年年中到2023年年中人口上升，主要是因17萬4000名香港居民淨移入，包括3萬1000人持單程證來港，以及14萬3000名其他香港居民淨移入。同期有3萬2600人出生，5萬4600人死亡，自然減少2萬2000人。

香港《星島日報》16日稱，香港人口曾在2019年達到752萬的高峰，之後持續下降，不過跌勢自去年年底終止。去年年底香港人口數字經修訂後有所增長，達到747.26萬人。最新公布今年年中的臨時人口數字繼續上漲，有749.81萬人。

依照以上對過去數年香港人口增減的描述，似乎與香港國安法在2020年6月30日公布生效，有許多香港人紛紛選擇移出香港到他地生活有關。而這一人口減少的趨勢在去年畫上句點，似乎意味對國安法的疑慮正在祛除。

但香港官方並未牽扯政治因素，而只從疫情角度解釋，特區政府表示，香港疫情防控措施2022年下半年開始穩步放寬，香港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，不少在疫情期間留在外地香港居民返回香港，也有內地及海外人士透過各項計劃移入香港，致使2023年上半年錄得大量居民淨移入。

香港統計處推算，到2046年年中，居港人口將達到819萬，多項招攬人才和輸入勞工計劃將成為未來20多年的人口增長重要動力，包括89萬名「單程證」持有人、 51萬名通過各項計劃移入的香港非永久性居民，以及24萬名外籍家庭傭工。

但值得留意的是，香港男女失衡的情況將會日趨嚴重，從2021年每1000名女性對應910名男性，逐步下降至2046年的865名男性。

香港立法會人力事務委員會主席陸頌雄認為，有港人回流反映，香港始終是安穩及具有發展機遇的地方，部分人移居外國後，往往發現治安較差，甚至受到種族歧視，最後「還是覺得香港是我家，是最好的地方」。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指出，移民情況已經放緩，但香港出生率將會維持低水平，情況跟其他已發展國家或經濟體一樣，如果內地和海外人才能定居在香港，將有助紓緩勞動力不足的問題。

大陸《環球時報》則報導稱，2019年香港爆發「修例風波」再加上3年疫情，美西方出於「妖魔化」香港國安法以及搶奪資金人才的目的，推出諸如「逃生艇」等各式各樣針對香港的移民計劃。反中亂港勢力趁機炒作「移民潮」，散播各種悲觀論調，像台灣的民進黨當局就經常炒作「港人移民台灣創新高」的消息，結果被香港最新統計狠狠打臉。