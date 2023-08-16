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海基會帶大陸台商子女赴澎湖 體驗海島風情

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸台商子女到葉柱狀玄武岩等澎湖景點打卡。圖／海基會提供
大陸台商子女到葉柱狀玄武岩等澎湖景點打卡。圖／海基會提供

讓大陸台商子女體驗和了解台灣離島，海基會舉辦「台商子女台灣巡禮夏令營」，於8月15日至16日，帶著學員從嘉義布袋港出發，首度前進「菊島（澎湖舊稱）」，展開兩天一夜的菊島海洋體驗之旅。

據海基會指出，該團「台商子女台灣巡禮夏令營」由海基會文教處處長李政毅帶領，在經過大約90分鐘的航程後，在馬公港平安上岸，每位學員都展現出海島囝仔的本色。

夏令營學員參訪「媽宮」馬公港與300年歷史的通樑古榕，和澎湖知名地標「跨海大橋」，觀察葉柱狀玄武岩的天然地景，乘船遊覽列島景色，體驗閩式建築的二崁聚落等人文風情，讓這些海島囝仔得以親近海洋，並了解澎湖當地歷史。

就讀華東台校的國中新生張同學說，小時候總共參加4次海基會的台灣之美夏令營，因為疫情，少了兩次參加的機會，這次第一次到台灣外島澎湖，他就開始期待媽媽務必報名成功，彌補過去三年無法參加海基會營隊的遺憾。

一位就讀大陸當地學校的吳同學分享，在中國大陸生活那麼久，第一次以這麼近的距離看見大海、觸碰海水，心情興奮無比，而且竟然還可以在全副安全裝備下嘗試「海上盪鞦韆」、「海上溜滑梯」、划獨木舟等等，一試上癮，就算之後回到大陸讀書，也還會記得澎湖的驚喜與感動，開學後一定要跟同學們分享澎湖的魅力。

活動中，李政毅向參與的台商子女介紹海基會的服務，並鼓勵他們有機會多回來台灣各地，探索各縣市獨有的特色。海基會表示，今年暑假共舉辦台商子女台灣巡禮參訪活動三個場次，在澎湖場次畫下完美句點，暑假也將來到尾聲，更讓所有的台商子女開始期待明年海基會的活動。

大陸台商子女體驗台灣海島風光。圖／海基會提供
大陸台商子女體驗台灣海島風光。圖／海基會提供
海基會帶大陸台商子女參訪澎湖。圖／海基會提供
海基會帶大陸台商子女參訪澎湖。圖／海基會提供

海基會 澎湖 台商

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