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福建掀棒球熱 向台吸人才

聯合報／ 記者廖士鋒／福州報導
海青節兩岸棒球青少年交流營，昨在福州登場。記者廖士鋒／攝影
海青節兩岸棒球青少年交流營，昨在福州登場。記者廖士鋒／攝影

海峽青年節已在福建福州揭幕，昨登場的是兩岸棒球青少年交流營，馬祖高中與大陸平潭一中對壘近兩小時，雙方都發揮相當實力。目前積極發展棒球的福建省透露，將設立「台灣教練員共享中心」，加大從台灣引進教練。

台灣棒球有久遠歷史，大陸則還在起步階段，台灣專家協助角色明顯。福建省棒壘球協會常務副會長任智雲指出，目前在福建基層很多教練員、裁判團隊都來自台灣，今年福建省很重視棒球項目發展，下一步會有更多舉措支持台灣民眾在福建參與棒球運動發展，同時能在福建取得棒球職業發展所需條件。

他透露，福建省體育局將支持地方設立台灣教練員共享中心，先從台灣引進教練，再發散到各地，目前已在規畫，具體啟動時間還未定。

原本是公車司機的馬祖高中棒球隊前總教練鄭新勇，是馬祖棒球重要推手。他指出，這次最希望兩岸球員能夠學到東西，包括球場禮儀、人際關係、打球技術等。他還提到，希望有一個比較正規的球場，球員較不容易受傷，也希望隊伍多一點。

據了解，本次海青節交流賽有四隊參加，總共約有九十名台灣球員。

亞洲棒球總會長辜仲諒近年積極推動「亞洲大聯盟」成立，大陸目前有十二支省市棒球隊，並規畫成立四至六支職業隊。據了解，中信方面一直有與福建、北京、廣東深圳、中山等地溝通，期盼推動隊伍成立。

除棒球比賽，昨在福州市氣象局也進行「兩岸天氣聽我說」氣象創意短片決賽。綜合評審裁判及青年投票情況，由「你所不了解的智能網格」等十二件作品勝出。

福建 馬祖 裁判

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