柯文哲談兩岸政策 用5個互相降低惡意螺旋減少戰爭風險

台灣民眾黨主席柯文哲今在黨慶中談到未來的兩岸關系，表示會以5個互相來促進與對岸的交流，增加善意，讓兩岸的惡意螺旋降低，減少兩岸發生戰爭的風險。

他說，台灣必須要有足夠的國防保護自己，所以國防預算必須增加到GDP的3%，兵役的役期增加為一年，重點不是時間而是訓練的內容，所以要讓國軍有先進的訓練和裝備，打造一支能作戰、能打勝仗的軍隊。

面對國際，他不會搞大外宣，而是務實尋求經濟合作、文化交流的機會，台灣是一個積極的海洋民族，要讓台灣走出去、世界走進來，讓世界改變台灣。

柯文哲說，他的兩岸政策就是台灣自主、兩岸和平，會確保台灣人民保有現有的民主自由政治體制和生活方式之下，跟對岸交流、對話，解決兩岸人民在經商、學習和生活的實際需求。

會以5個互相：互相認識、了解、尊重、合作、諒解來促進交流，增加善意，讓兩岸的惡意螺旋降低，減少兩岸發生戰爭的風險。

至於對內，他會對動產業發展和能源轉型，淨能排放是台灣未來30年的產業總指導。