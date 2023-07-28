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日防衛白皮書關注台海 毛寧：兩岸軍事平衡是偽命題

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社）
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社）

日本政府28日發布新版「防衛白皮書」，將大陸的軍事動向描述為「前所未有的最大戰略挑戰」，表示將進一步提高防衛預算，強化防衛力量。白皮書也提及台海局勢指出，國際社會對台海穩定的憂慮正在升高，台海軍事平衡迅速向對大陸有利的方向傾斜。對此，大陸外交部發言人毛寧28日表示，白皮書刻意渲染所謂中國威脅，且兩岸軍事平衡完全是個偽命題。

大陸外交部發言人毛寧28日在例行記者會上回應媒體提問表示，日本新版「防衛白皮書」粗暴干涉中國內政，肆意抹黑中方正常的國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染所謂中國威脅，製造地區局勢緊張。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

關於白皮書內對台海軍事平衡的描述，毛寧表示，台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，兩岸之間的所謂軍事平衡完全是個偽命題。毛寧反嗆，日本在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，尤應謹言慎行、反躬自省。

毛寧稱，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。中國國防建設和軍事活動正當合理，同有關國家開展聯合巡航等軍事合作符合國際法和國際慣例。

毛寧說，由於近代日本軍國主義對外侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會高度關注。近年日方不斷增加防衛預算，修改防衛政策，謀求突破性軍力發展，已引發外界對其是否還堅持和平發展道路的強烈擔憂。

毛寧還說，中方敦促日方切實尊重周邊鄰國的安全關切，深刻反省侵略歷史，停止渲染周邊安全威脅、為自身強軍擴武尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

毛寧 日本 台海

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