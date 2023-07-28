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李家超喊話：藉一國兩制優勢東協企業可開拓大灣區市場

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
李家超訪東協三國最後一站馬來西亞接受央視專訪。 央視新聞
李家超訪東協三國最後一站馬來西亞接受央視專訪。 央視新聞

據大陸中央電視台報導，香港特別行政區行政長官李家超本月23日起率領香港特區代表團依次訪問新加坡、印度尼西亞和馬來西亞三個東協成員國。在行程最後一站馬來西亞接受中央廣播電視總台專訪。他在專訪中表示，自己與當地政商界領袖會面，介紹了香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鼓勵東協企業來港擴展業務，並善用香港的專業服務和融資平台，開拓粵港澳大灣區市場。

李家超表示，東協是香港的第二大貿易夥伴，也是世界第五大經濟體，經濟增長動力強勁，發展潛力無限，他利用此次訪問推廣香港，開拓商機。

報導稱，李家超說，香港和東協國家其實都有很好的合作的基礎，他認為雙方發展的空間也是無限的。香港有很多優勢，他覺得既可以用優勢去服務東協，東協也可以合理利用香港開拓更多商機，更多貿易。

報導說，2022年香港與東協的貿易額達到1兆2940億港元的歷史新高，已有超過80家總部設於東協地區的企業在香港交易所上市。李家超表示，香港成熟的國際金融市場、優秀的法律制度保障、良好的營商環境，無疑是理想的投資地及融資地。

李家超說，香港是國際金融中心，是航運貿易中心，也是解決我們商業糾紛、法律爭端的一個區域中心，這些都可以服務東協。而且我們現在都有新的發展，包括香港會成為一個國際創科中心，也是一個中西文化藝術交流中心。

他表示，隨著中國與東協經貿關係的規模逐年擴大，香港更要把握機遇，順勢而為，加深與東協的合作及經貿往來，從而鞏固自身的窗口作用。

李家超說，香港特別是世界跟內地的橋樑，是更可以讓東盟國家利用香港去走進我們中國大的市場，所以我們合作的方方面面都很大的。我們背靠祖國，聯通世界，也是在「一國兩制」上給我們香港獨特的優勢。

香港 東協 馬來西亞

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