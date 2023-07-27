中美角力未歇 陸官媒：中美越處低谷越需加強民間交往

美中兩大國競爭角力仍未停歇。大陸官媒新華社27日發表時事評論文章，以「中美關係糾偏需夯實民意基礎」稱，在中美關係陷入嚴重困難的今天，越是處於低谷，越需要加強民間交往，穩固民意基礎。

文章寫到，伴隨美國前國務卿、百歲老人季辛吉近日以「老朋友」之姿訪問大陸，還有眾多中美高層互動逐步回升熱絡，兩國民間交往呈現出更快的升溫勢頭，反映出期盼中美關係重回正軌的民意。

文章指出，「國之交在於民相親，國與國關係發展的根基在於兩國人民」。過去幾年，中美關係在低谷徘徊，但中美民間的交流交往始終沒有中斷。而兩國民眾多走動、多交流，可以進一步增進兩國人民的了解和友誼，為中美關係重回正軌夯實民意基礎。

文章進一步回顧中美關係史，在過往民間如何帶動中美關係。並以1971年的日本名古屋世界桌球錦標賽為例，當時雙方乒乓球運動員互訪，以「小球轉動大球」推動中美關係正常化的歷史性進程。

新華社稱，受美國近年推出一系列對華遏制與限制的舉措影響，中美民間交往近年來遭受嚴重挫折。其中，部分美國政客還對中方駐美人員百般刁難，試圖通過這些操弄醜化中國形象，在美國社會散佈疑華厭華情緒，將反華打造為「政治正確」。

文章並批評，美方的措施「是試圖破壞中美關係的民意基礎，是對兩國友誼建設者數十年心血的極大不尊重，是對歷史的不負責任」。

新華社認為，「中美關係越是處於低谷，越需要加強民間交往，穩固民意基礎」。近期兩國地方、民間、智庫等領域互動重新熱絡，有望再為中美關係「穩下來」、「好起來」發揮作用。

文章最後還呼籲美國，隨著近期互動頻率加快，中美關係的改善和發展迎來「機會窗口」。若美國真心維護中美建設性關係，就應當順應民意，多做有利於推動兩國民間友好的事情，而不是相反。