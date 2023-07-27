快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

中美角力未歇 陸官媒：中美越處低谷越需加強民間交往

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸國家主席習近平與美國總統拜登2022年11月在印尼峇里島G20峰會上會面。 （路透資料照）
圖為大陸國家主席習近平與美國總統拜登2022年11月在印尼峇里島G20峰會上會面。 （路透資料照）

美中兩大國競爭角力仍未停歇。大陸官媒新華社27日發表時事評論文章，以「中美關係糾偏需夯實民意基礎」稱，在中美關係陷入嚴重困難的今天，越是處於低谷，越需要加強民間交往，穩固民意基礎。

文章寫到，伴隨美國前國務卿、百歲老人季辛吉近日以「老朋友」之姿訪問大陸，還有眾多中美高層互動逐步回升熱絡，兩國民間交往呈現出更快的升溫勢頭，反映出期盼中美關係重回正軌的民意。

文章指出，「國之交在於民相親，國與國關係發展的根基在於兩國人民」。過去幾年，中美關係在低谷徘徊，但中美民間的交流交往始終沒有中斷。而兩國民眾多走動、多交流，可以進一步增進兩國人民的了解和友誼，為中美關係重回正軌夯實民意基礎。

文章進一步回顧中美關係史，在過往民間如何帶動中美關係。並以1971年的日本名古屋世界桌球錦標賽為例，當時雙方乒乓球運動員互訪，以「小球轉動大球」推動中美關係正常化的歷史性進程。

新華社稱，受美國近年推出一系列對華遏制與限制的舉措影響，中美民間交往近年來遭受嚴重挫折。其中，部分美國政客還對中方駐美人員百般刁難，試圖通過這些操弄醜化中國形象，在美國社會散佈疑華厭華情緒，將反華打造為「政治正確」。

文章並批評，美方的措施「是試圖破壞中美關係的民意基礎，是對兩國友誼建設者數十年心血的極大不尊重，是對歷史的不負責任」。

新華社認為，「中美關係越是處於低谷，越需要加強民間交往，穩固民意基礎」。近期兩國地方、民間、智庫等領域互動重新熱絡，有望再為中美關係「穩下來」、「好起來」發揮作用。

文章最後還呼籲美國，隨著近期互動頻率加快，中美關係的改善和發展迎來「機會窗口」。若美國真心維護中美建設性關係，就應當順應民意，多做有利於推動兩國民間友好的事情，而不是相反。

美國 相親

延伸閱讀

避免雙重課稅談判進度 美財政次長：已與台灣官員詳談

金溥聰與羅智強的恩怨情仇 中間人徐巧芯認錯指訊息傳達太慢

被羅智強稱誣指代陳長文發文 侯辦：僅是順帶論及

政治局釋三大訊息 官媒：房地產舊時代終結

相關新聞

王毅重任外長屬過渡性安排 港媒：穩住局面

港媒分析，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅接替秦剛重任外交部長，只是北京中央的過渡性安排，目的是穩住局面。王毅重任外...

土耳其總統見王毅 稱不支持北約在亞太地區加強活動

據大陸外交部新聞稿，當地時間7月26日，土耳其總統厄多安會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅時表示，土方不支持北約在...

英台深化貿易關係 陸駐英使館：停止提升雙邊實質關係

近期台英雙邊的經貿關係逐步進展，英國在台辦事處證實英國商業暨貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）26日...

中共黨管一切 評論：潘功勝救火也可能爆雷

中國央行新任行長潘功勝同時兼任人行黨委書記和外管局局長，評論指出潘功勝多重角色反映中央急需「救火」政策，潘功勝會比前任更...

中美角力未歇 陸官媒：中美越處低谷越需加強民間交往

美中兩大國競爭角力仍未停歇。大陸官媒新華社27日發表時事評論文章，以「中美關係糾偏需夯實民意基礎」稱，在中美關係陷入嚴重...

颱風來安全第一 海基會台商子女夏令營課程暫停

時隔三年，海基會恢復辦理大陸台商子女「探索台灣之美」夏令營，第一梯次於7月24日開營，原訂27日結束，但逢颱風杜蘇芮攪局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦