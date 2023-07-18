快訊

團隊全跑光 老闆發文道歉：「木曜4超玩」暫停播出

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李強見柯瑞：應對氣候變化需中美等國加強協調

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為大陸國務院總理李強。（路透）
圖為大陸國務院總理李強。（路透）

繼中共中央外辦主任王毅後，大陸國務院總理李強18日在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使柯瑞。李強表示，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。

據新華社報導，李強表示，中美同為世界重要國家，兩國加強合作不僅惠及彼此，也讓全世界從中受益。去年大陸國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里島成功會晤，達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向。中美雙方要以實際行動落實兩國元首共識，妥善管控分歧，推動中美關係早日重回健康穩定發展軌道。

李強指出，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。

李強喊話，要踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則。要承擔各自責任，遵守共同但有區別的責任原則，發達國家應帶頭減排、盡早兌現資金承諾，發展中國家要作出力所能及的貢獻。要共享科技成果，推動全球綠色低碳轉型，發達國家應給予發展中國家更多技術支持。

李強說，希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異，探討更加務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程，確保《巴黎協定》全面有效實施。

據中方發布內容，柯瑞表示，美中是世界前兩大經濟體和前兩大碳排放國。美方希望美中關係保持穩定，和同中方加強合作，共同應對氣候變化等緊迫的全球性挑戰，推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功。

柯瑞16日抵達北京訪問，預計19日離開，他已與中國氣候變化事務特使解振華進行會談，並在18日會見王毅。

李強 巴黎協定

延伸閱讀

NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他明年參賽

NBA／WNBA女將狂飆37分破三分球大賽紀錄 柯瑞下戰帖

習近平是獨裁者？ 美氣候特使柯瑞訪中前拒附和

NBA／高球名人賽摘冠創紀錄 柯瑞：輸給湖人讓我有時間練習

相關新聞

王毅會見柯瑞：盼美方務實對華政策 妥善處理台灣問題

美國總統氣候問題特使柯瑞（John Kerry）18日分別與中共中央外辦主任王毅、陸國務院總理李強會面。王毅指出，一個健...

又放寬！從20日起陸配家人也可搭乘小三通

推動小三通往常態化運營再進一步，陸委會主委邱太三昨日回覆縣府，經過跨部門的討論與評估，陸委會已正式核准自20日起持有探親...

李強見柯瑞：應對氣候變化需中美等國加強協調

繼中共中央外辦主任王毅後，大陸國務院總理李強18日在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使柯瑞。李強表示，當前全球應對氣...

陸外長秦剛「消失」3週引關注 7月是否如期訪澳行蹤成謎

中國外交部長秦剛自6月25日出席外交活動後，已經在公開場合「消失」超過三周，引發坊間各項傳聞。而中國官方對於秦剛的缺席原因，從一開始的得到健康因素，到後來的實問虛答，更引發外界好...

兩岸海上聯合搜救 20多年成功救助逾千人遇險人員

福建省海上搜救中心常務副主任、福建海事局局長陳凱17日在第20屆台胞青年千人夏令營福建航海文化分營開營儀式上表示，20多...

郭董主張一中各表框架談判 陸委會：美化中共吞台企圖

鴻海集團創辦人郭台銘17日投書《華盛頓郵報》，主張台灣應通過「一中各表」的框架，直接與中國大陸進行合作與談判。陸委會18...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦