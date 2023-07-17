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柯瑞與陸氣候變化事務特使會談上午已經開始

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸氣候變化事務特使解振華已於17日上午在北京飯店與美國氣候特使柯瑞展開會談。（路透）
大陸氣候變化事務特使解振華已於17日上午在北京飯店與美國氣候特使柯瑞展開會談。（路透）

央視新聞17日上午近9時發布新聞快訊指出，7月17日上午，中國氣候變化事務特使解振華在北京飯店與美國氣候特使柯瑞舉行會談。

根據世界氣象組織的數據，全球剛經歷了有記錄以來最炎熱的一周，美中氣候談判值此之際重啟格外具有意義。

柯瑞16日下午抵達北京，央視新聞指出，中美雙方今日起將就合作應對氣候變化深入交換意見。

這是柯瑞以美國氣候特使身分第三度訪問中國大陸。據美國之音報導，柯瑞與解振華將重啟兩個全球最大溫室氣體排放國之間陷入僵局的談判。在此之前，美國國務卿布林肯與財政部長葉倫已先後訪問中國，以在穩定美中關係。

美國之音指出，拜登政府已將氣候議題確定為與北京潛在合作的議題，儘管兩國在其他領域仍存在緊張關係。

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