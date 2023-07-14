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華春瑩深夜推文連發反擊北約：沒忘記欠中國人的血債

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩13日深夜在推特發出一張內含南斯拉夫、阿富汗、伊拉克、利比亞爆炸的四宮格圖，並附有北約標誌，質疑「誰在顛覆國際秩序？」（取自華春瑩推特）
大陸外交部發言人華春瑩13日深夜在推特發出一張內含南斯拉夫、阿富汗、伊拉克、利比亞爆炸的四宮格圖，並附有北約標誌，質疑「誰在顛覆國際秩序？」（取自華春瑩推特）

針對北約峰會公報重批中國大陸，以明示的野心和脅迫性政策，挑戰北約利益、安全與價值，大陸外交部發言人華春瑩13日深夜11時許，連發3則推文，並發出一張四宮格圖，內含南斯拉夫、阿富汗、伊拉克、利比亞爆炸的畫面，且附有北約標誌，質疑「是誰在顛覆國際秩序？」華春瑩還提及1999年北約轟炸中國駐南斯拉夫使館，指出「我們沒有忘記北約欠中國人民的血債」。

針對公報直指大陸以「脅迫性政策」挑戰北約，華春瑩在第一則推文回嗆，稱「北約不正是在世界各地搞集團政治和軍事行動、以武力威脅其他國家、挑戰世界利益、安全和價值觀嗎？」

針對北約秘書長史托騰柏格說，中國愈加挑戰國際秩序規則，華春瑩在第二則推文反批，北約不正是踐踏國際法和國際關係基本準則，干涉別國內政、發動戰爭，給世界上億萬人民造成苦難嗎？

華春瑩在最後一則推文表示，中方沒有忘記北約轟炸中國駐南斯拉夫使館，欠中國人民的「血債」。她強調，亞太國家不歡迎戰爭機器，更不歡迎煽動集團對抗、新冷戰的「亞太版北約」。

此前，大陸外交部發言人汪文斌12日回應表示，北約峰會公報混淆是非、顛倒黑白，充滿冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對。

汪文斌說，北約聲稱是區域性組織，卻突破自身條約規定的地理範圍，加速東進；鼓動成員國不斷增加軍費，到亞太地區挑起對抗。

北約 華春瑩 汪文斌

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