李家超：香港可將中華文化搬上國際舞台

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
香港城市大學般哥展覽館本月推出「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」，免費展出圓明園海晏堂中虎、豬、牛、猴四尊獸首銅像原物。香港特首李家超稱，香港可將深厚的中華文化搬上國際舞台。（香港中通社）
香港城市大學般哥展覽館本月推出「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」，免費展出圓明園海晏堂中虎、豬、牛、猴四尊獸首銅像原物。香港特首李家超稱，香港可將深厚的中華文化搬上國際舞台。（香港中通社）

香港特區行政長官李家超13日到立法會出席第二次互動交流答問會。在討論文化藝術產業發展時，李家超指出，香港擁有中西文化匯聚的優勢，可以將深厚的中華文化底蘊搬上國際舞台。　　

據香港中通社報導，昨日的答問會分兩節討論三個議題：文化藝術產業發展、法治人才及應急安全。

李家超在第一節答問會發言指，本屆政府成立文化體育及旅遊局，設立文化藝術盛事基金，吸引及支持國際文化藝術盛事落戶香港，為業界提供機會，同時促進中外文化藝術交流，帶動旅遊發展，例如巴塞爾藝術展香港展會及Art Central分別吸引了約6.6萬名及4萬名旅客。　　

李家超說，香港是國際大都會，擁有中西文化匯聚的優勢，可以將深厚的中華文化底蘊搬上國際舞台，更可強化內地及國際頂級藝術文化機構的聯繫網絡。　　

香港立法會議員譚岳衡提問，香港近期多項文化交流活動由中資企業舉辦，未來如何讓中資企業推展文創產業。李家超反問譚岳衡有何建議。　　

譚岳衡認為，中資企業要擔當邀請者、支持者、贊助者的角色，加大文創企業金融支持；引入中國大陸有規模的文創產業資金到港；引入文創投資基金；協同香港藝術家，推廣大陸市場。　　此外，立法會議員陳仲尼則建議，西九文化區使用科技設備推廣活動，推廣中華文化；霍啟剛認為，香港文化融資比較少，需要培養更多文化「獨角獸」，並建立更多中華文化數據庫。

在昨日這場「立法會行政長官互動交流答問會」，另一個引人關注的是，李家超出首次以普通話答問。

中新社報導，當譚岳衡以普通話向李家超提問：「特區政府對於駐港中資企業推動中外文化交流中心建設方面有何期望」時，李家超首先感謝譚岳衡給了他首次在立法會用普通話回答的機會。

李家超接著說，對中資企業在建港方面的作用，特區政府的期望很高。中資企業在資金、網絡、人才、資源等方面都可以發揮很大的力量，在文化藝術推展方面亦很有作為。

香港 立法會 李家超

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