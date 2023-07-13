中駐菲使館批：美國糾集域外國家渲染炒作南海仲裁案

南海仲裁裁決7周年之際，中國駐菲律賓使館發言人12日表示，美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操手，每年在非法裁決公布周年之際，糾集部份域外國家大肆渲染炒作。並稱，南海仲裁案所謂裁決嚴重違反國際法，是「非法的」、「無效的」。「中方不接受，也不承認該裁決。」

綜合觀察者網、香港01報導，中國駐菲律賓大使館發言人於12日在官網發表聲明稱，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫的、明確的、堅定的。南海仲裁案所謂裁決嚴重違反包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）在內的國際法，是非法的、無效的。「中方不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。」他重申，中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。

此外，發言人還批，「美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操手，每年在非法裁決出台（推出）周年之際，糾集部分域外國家大肆渲染炒作，企圖以此向中方施壓，逼迫中國接受非法裁決，中方對此堅決反對」。中方敦促這些域外國家尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止利用南海問題挑撥地區國家間關係，「不要做南海和平穩定的『麻煩製造者』」。

此前，大陸外交部發言人汪文斌12日重申，美國在南海「挑事生非」，是南海仲裁案的「始作俑者和幕後操手」。他還說，美方需要尊重中方在南海的領土主權和海洋權益。並稱，中方不接受、不承認該裁決。