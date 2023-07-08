中共中央社會工作部首任部長 吳漢聖出任

中共中央機關報「法治日報」發布消息，中央社會工作部部長吳漢聖7日主持了省部級幹部信訪工作專題研討班結業式，此一訊息證實了新組建的中央社會工作部首任部長由吳漢聖出任。報導並指出，社會工作部將統一領導大陸國家信訪局，而國家信訪局從原國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

先前，香港星島日報曾於6月底報導，據信中央社工部部長內定由中共中央委員、前中央和國家機關工委常務副書記吳漢聖出任。

澎湃新聞報導，吳漢聖現年60歲，山東臨朐人，1984年6月加入共產黨。吳漢聖長年在中央和國家機關工作委員會任職，曾任遼寧省委常委，山西省委常委、組織部部長，中央和國家機關工委副書記，中央紀委國家監委駐中組部紀檢監察組組長等職

根據中共「黨和國家機構改革方案」，新組建中央社會工作部負責統籌指導人民信訪、建議徵集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，領導全國性行業協會商會黨的工作。

據「方案」，中央社工部的職能包含，劃入民政部的指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、擬訂社會工作政策等職責，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設；劃入中央和國家機關工作委員會、國務院國有資產監督管理委員會黨委歸口承擔的全國性行業協會商會黨的建設職責；劃入中央精神文明建設指導委員會辦公室的全國志願服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查等職責。

這個新單位的成立，被視為加強黨對社會工作的領導，展現「黨領導一切」的要求。史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光日前曾在「美國之音」撰文指出，中共中央社會工作部的設立，「意味著國家機器現在要把其統治延伸、滲透到每一個不屬於國家機器的社會角落」。