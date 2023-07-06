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服貿十大真相等文章失蹤？ 海基會：確保官網穩定運作

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
海基會副秘書長、發言人蔡孟君。記者陳政錄／攝影
海基會副秘書長、發言人蔡孟君。記者陳政錄／攝影

「重啟服貿」話題近期受關注，但海基會官網上，原刊載的「服貿十大真相」等文章卻失蹤，顯示為正進行優化工作，引發藍營質疑是否剝奪人民知的權利。對此，海基會發言人蔡孟君6日說，官網部分文章近期在短時間內，點閱次數突然大量增加，「確實是有點異常」，為確保官網穩定運作，正進行網頁架構優化，完成後會再開放瀏覽。

海基會6日下午舉辦新聞背景說明會，面對媒體關切，蔡孟君坦言這件事情「大家都很關心」。據了解，目前包括9年來僅500多次點閱，近日突增至5萬多次的「服貿十大真相」說明內容，以及外交部政務次長李淳過去在海基會交流雜誌寫的《兩岸服貿協議的下一步掌握在你我手中》文章，點入後均顯示為正進行優化工作。

蔡孟君解釋，官網部分文章，近期出現短期間內點閱次數突然大量增加，「確實是有點異常」，海基會作為提供服務的第一線機構，每天服務量很大，確保官網穩定運作非常重要，所以正進行網頁架構優化，希望能確保整體運作正常，提升瀏覽的品質，等待相關工作完成後，會再開放。

至於所謂具體的「異常」情況為何，是否有查獲來自海外的IP？蔡孟君僅表示，站在海基會的立場，不會主動去推測原因，最近這個議題比較引起關注也是一個可能性，但對於後台資訊，目前沒有進一步的資訊可以提供。

網站會如何「優化」，蔡孟君說，優化就是讓民眾瀏覽順暢，不會受到阻滯，待完成後內容都會重新上架，不會做更改，至於工程時間多久還待了解，「如果真的重新開放瀏覽大家會知道」。

同場說明會上，蔡孟君也再次提醒，國人赴陸，可登錄陸委會「國人赴大陸地區動態登錄」系統，和善用海基會24小時緊急服務專線 ，以保障個人人身安全，並確保在遭遇緊急事故時，可即時獲得處理。

她舉例，端午連假期間，有一名隻身前往大陸出差之台幹A突於下榻旅館猝死，由於查無A任職企業及在台親友聯繫方式，大陸公安緊急聯繫當地台商協會，並透過台商協會轉請海基會查找家屬。

她說，因台幹A未進行動態登錄，以致耗費較多時間去查找家屬，所幸並未耽擱家屬善後處理實質程序。若台幹A在赴陸前完成動態登錄，並留下緊急聯絡人資訊，縱使在連假期間，海基會也能在短時間內與家屬取得聯繫，提供各項必要協助。

海基會官網上，原服貿相關內容文章，出現正在優化工作的訊息，無法正常瀏覽。截圖自海基會網站
海基會官網上，原服貿相關內容文章，出現正在優化工作的訊息，無法正常瀏覽。截圖自海基會網站

海基會 服貿

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