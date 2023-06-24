法議長拉爾歇會李強：盡快重啟與全國人大交流

依據大陸外交部昨深夜訊息，大陸國務院總理李強在法國當地時間6月23日下午，巴黎小盧森堡宮會見了法國參議長拉爾歇。李強對拉爾歇說，中法立法機構曾為兩國關係發展發揮了積極作用，中方願密切兩國立法機構往來，歡迎法國參議員多到中國走一走、看一看。拉爾歇則表示，法中都珍視主權，獨立自主，兩國關係充滿活力。將盡快重啟法參議院同中國全國人大的交流。

法國參議院副議長暨友台小組主席李察今年4月曾率跨黨派訪回團來台訪問。李察甚至向法媒表示，若中國企圖武力攻打台灣，法國很可能合作參與美國行動，以支持台灣。而其訪台期間還獲立法院長游錫堃為他頒授「國會一等榮譽獎章」；而李強這次藉訪法行程，特別安排與參議院議長拉爾歇會見，似為拉近、強化與法國國會之間的聯繫交流。

李強表示，中法建交近60年來，兩國關係歷經國際風雲變幻考驗，始終走在中國同歐洲國家關係前列。面對百年未有之大變局，雙方要堅持建交初心，共同推動中法關係深入發展。

他說，中方願同法方一道，鞏固傳統產業合作，積極開拓綠色發展等新合作領域，開展三方合作。中國式現代化建設將為法國企業提供巨大機遇。明年是中法建交60週年暨文化旅遊年和巴黎奧運年，雙方要以此為契機全面加強人文交流，增進相互理解和友誼。

李強指出，中法立法機構曾為兩國關係發展發揮了積極作用。中方願密切兩國立法機構往來，加強對話和立法經驗交流，為兩國務實合作提供更好法律保障和政策支持，共同應對全球性挑戰。歡迎法國參議員多到中國走一走、看一看，推動兩國地方繼續發揮地域特色、挖掘合作潛力，拉緊兩國友好交往紐帶。

拉爾歇表示，法中都珍視主權，獨立自主，兩國關係充滿活力。明年法中將迎來兩國建交60週年暨文化旅遊年，法中關係呈現更加光明的前景。法方願深化法中關係。法參議院希充分發揮法中友好小組作用，盡快重啟法參議院同中國全國人大的交流。