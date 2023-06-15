台灣赴港旅遊風險增？ 陸委會：「入境問俗」降低風險

疫情解封後，台灣與港澳地區的交流陸續恢復，不過在香港實施《國安法》後，偶傳出有赴港台灣民眾因「涉嫌國安案件」遭香港當局指控或拘捕。對此，陸委會副主委、台港經濟文化合作策進會董事長詹志宏15日公布官方根據媒體報導之案例，整理可能違法的「行為樣態統計表」供台灣民眾參照，並強調本著「入境問俗」態度，以降低台港交流風險。

據統計，今年4月台灣赴香港旅客6萬2,000人，港澳到台灣旅客超過10萬人，詹志宏表示，「兩邊邊境放寬管制之後，雙方的人民往來非常密切」，但他也指出，近來香港局勢變化非常大，陸委會、策進會接到許多民眾電話詢問如何減少赴港風險，因此對外公布此表。

「行為樣態表」中列舉，有民眾曾在機車插上「光復香港・時代革命」旗幟，或在網路發表反送中相關言論，被依煽動他人分裂國家、作出一項或多項具煽動意圖的作為而遭指控或拘捕。或有民眾發起集資，為香港示威者提供學費和生活費，被依串謀作出具煽動意圖行為、洗黑錢而遭指控或拘捕。

民眾身上穿著的服裝也可能觸法。樣態表指出，身著「燭光真相」、「89 64 20」標語上衣至維園悼念「六四」事件，或身上帶有「六四」標語，都可能被指控有煽動意圖或在公眾地方擾亂秩序。表中也特別指出，港府正禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，提醒民眾切勿觸犯。

另，在台灣與港澳密集交流的現況下，詹志宏宣布，策進會下半年將再推出超過10項台港民間交流活動，分別在台港兩地舉行，內容包含觀光旅遊、水果展、文化交流、足球賽等，也有一場活動將邀請在台港澳學生赴金門交流，「從多元角度讓在台港澳人士更了解台灣，把台灣好的風土民情文化介紹給他們」。

在交流互動過程中，或可能產生意外狀況。詹志宏表示，陸委會與策進會今年4、5兩月已共同處理了6件港人在台的意外事件，如有民眾在台灣出車禍、受傷住院，都有前去關切、協助處理。