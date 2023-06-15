港媒：歐盟擬制裁8家中企已移除5家 剩3家在華俄實體

據香港《南華早報》援引消息人士的話透露，歐盟已「縮小」其此前擬議的制裁名單，把5家中企從制裁名單上移除。此前，歐盟指控多家中國企業對俄羅斯出售可能用於支持戰爭的微電子等產品，並提議進行制裁。而大陸的商務部上個月曾對此發出警告，希望歐方珍視中歐互信與合作大局，審慎行事，不要開啟惡劣先河。

《南華早報》報導說，歐盟採取的制裁舉措是其第11輪對俄制裁的一部分。根據歐盟方面說法，這些企業向俄軍方輸送被禁的歐洲商品，最初制裁名單上有8家企業，但這一數字並非一成不變，也有可能因情況變化而改變。

報導說，在布魯塞爾方面與中方會談後，5家中企暫時被從制裁名單上移除。根據知情的外交官和官員消息，目前，有3家企業仍在制裁名單草案中，這3家企業是在華經營的俄羅斯實體。

對於歐盟先前的這項指控，大陸商務部新聞發言人束珏婷曾在5月11日在例行記者會上表態說，「希望歐方珍視中歐互信與合作大局，審慎行事，不要開啟惡劣先河。我們堅決反對以中俄合作為由，對華搞沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。」

大陸《環球網》報導，中國駐歐盟使團團長傅聰大使5月24日接受英國《新政治家》雜誌專訪時也表示，歐盟第11輪對俄制裁主要是為了防止規避制裁行為。中國沒有向俄羅斯提供任何軍事裝備，出口兩用物項也極為謹慎。中國同俄羅斯保持正常的經貿合作，不受任何第三方乾擾和脅迫，無論是美國還是歐洲。我們反對任何沒有國際法基礎或聯合國安理會決議授權的單邊制裁。