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香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母悶死

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港深水埗發生人倫慘案，現場氣氛緊張。（取自香港文匯網）
香港深水埗發生人倫慘案，現場氣氛緊張。（取自香港文匯網）

香港深水埗發生人倫慘案。5日一早，警方接獲報案，指桂林街115號一個單位，有3名年幼女童遇害。警方到場時發現3名女童皆已昏迷，3名女童父親不在屋內，僅母親在場。據香港文匯網報導，發生這起事故的家庭為巴基斯坦籍人士，3名女童沒表面傷痕，不排除遭人悶死，傳出女童母親承認犯案，但警方仍持續在釐清案情。

綜合星島日報、香港商業電台及香港文匯網報導，這宗命案發在5日11時，一名居於深水埗桂林街115號一個唐樓單位的女子報警，稱丈夫用刀斬傷她3名年約2至5歲的女兒，救護員趕到後將3名女童送往醫院搶救，但3名女童均搶救無效死亡。

然而，經香港警方初步調查，3位死者身上均無刀傷或任何傷痕，估計是窒息致死。警方調查3位死者的母親發現，其曾有精神疾病就醫紀錄。

消息指出，這名母親上午曾致電女童外婆，稱自己殺了3名女兒，女子的弟弟趕到現場發現房門上鎖，於是報警。據悉，案發時父親並不在場，警方其後聯絡到父親到場協助調查。

據鄰居透露，發生這起不幸事件的家庭為一家5口，夫婦為巴基斯坦籍人士，持有香港身分證，兩人育有3名幼童，丈夫為外送員，妻子為家庭主婦。

目前，發生命案的大廈周圍聚集大批荷槍實彈的員警，還有機動部隊及西九龍衝鋒隊逾百警員，穿著防刺背心、手持盾牌和長槍在兇案現場附近街道巡邏，並向街坊查問，現場氣氛緊張。

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