美國務院亞太助卿康達4日訪陸 將討論雙邊關鍵議題

在中美關係緊張之際，美國國務院3日宣布，負責亞太事務的國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）4日至10日將出訪大陸及紐西蘭。康達此行將與大陸討論美中關係的關鍵議題，加強兩國溝通。

美國國務院於美國當日時間3日發表聲明稱，康達訪問大陸期間，將與陸方官員會談，針對美中兩國關係的關鍵議題討論。值得注意的是，康達此趟訪問，負責兩岸事務的白宮國家安全委員會資深主任柏蘭（Sarah Beran）也將同行。

康達上次訪問大陸去年12月為美國國務卿布林肯原定今年2月的訪陸行程做準備，但後因發生「美中氣球事件」，導致布林肯原定行程延期。

近來，美國政府官員紛紛與大陸官員會晤，試圖與北京修補雙邊關係。此前，白宮國安顧問蘇利文5月10日至11日與中共中央外事委辦公室主任王毅於奧地利長談逾8小時。另，美國商務部長雷蒙多及美國貿易代表戴琪5月底也先後與赴美參加亞太經合組織（APEC）貿易部長會議的大陸商務部長王文濤會面。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯近日也傳出，曾於5月秘訪大陸。

針對康達此趟出訪，美國國務院聲明還指出，康達此行也將到訪紐西蘭，參加「美國－紐西蘭戰略對話」（U.S.-New Zealand Strategic Dialogue）。