香港公民黨清盤解散 梁家傑囑香港人「期待明天」

（德國之聲中文網）公民黨是香港最著名的民主團體之一，在其成員被排擠出立法會或區議會並受到《國安法》相關指控之後，周六（5月27日）舉行特別會員大會投票決定清盤解散。

又被稱為"大狀黨"的香港公民黨於2006年由專業精英人士（大部分來自法律界）創立，目標是促進香港的民主化和公民社會。

該黨是香港堅持到最後的幾個反對派團體之一。因為根據2020年頒布的國安法，政治異議被宣布為非法，而香港的公民社會已被迫轉入地下或流亡海外。

周六，香港公民黨舉行特別會員大會，共31名黨員出席，以30票贊成、1人棄權通過特別議案，啟動自願清盤解散程序。這一程序的完成大約需要一個月時間。

最後一任公民黨主席梁家傑表示，公民黨完成程序後將會"從地球上消失"。

65歲的梁家傑是香港知名民主人士，公民黨創始人之一。梁家傑任公民黨副主席時，曾參加2007年香港行政長官選舉。這是迄今唯一沒有經過北京事先首肯的特首候選人。不出所料，他落敗於爭取連任的曾蔭權。

公民黨自成立以來一直期望成為一支執政力量，而不是"僅僅為了反對而反對"。在其最受歡迎的時候，公民黨是香港反對派陣營中的第二大團體，2012年在香港立法會中獲得了六個席位。

梁家傑在主席報告提到，公民黨成立於香港政制爭議的爆發點，一直決心捍衛民主法治，守護港人權益，遇上民主運動低谷期，公民黨在政治議題外與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持。

他說："過往16年就算未夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。"

在2019年的"反送中"運動，公民黨扮演了重要角色。隨著2020年香港國安法實施，公民黨的立法會或區議會議員，不是退黨便是被褫奪議席或辭職以示不滿，立法會和區議會議席終見"歸零"。

香港民主派2020年發起非官方的"立法會初選"，隨後包括4名公民黨成員在內的47名參與者被控"串謀顛覆國家政權"罪。

公民黨創始成員之一黎廣德（Albert Lai）告訴法新社記者，該黨的解散"可以被認為是香港本土民主運動結束的象征"，"但失敗並不意味著這場運動沒有意義"。

黎廣德說："在這個過程中，許多人被動員起來，積累了大量社會資本，這對香港歷史的下一章節是有意義的。"

梁家傑說，從歷史可見世事變幻無常，"望香港人抱著樂觀的心活好當下，期待明天。"

（法新社、香港媒體）

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