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0403震後台東觀光振興補助延後 饒慶鈴：不能忘了台東

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴跳出來呼籲中央振興補助「不能忘了台東」。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴跳出來呼籲中央振興補助「不能忘了台東」。記者尤聰光／攝影

中央原定6月1日起挹注10.6億經費，振興花東旅遊，未料，花蓮業者反彈台東列入補助，觀光署即宣布台東延後實施。今天台東觀光業者前往縣議會陳情表達不滿。縣長饒慶鈴也跳出來呼籲中央「不能忘了台東」。

饒慶鈴說，花蓮急需振興大家都支持 ，但實際上花蓮發生地震，觀光產業一體的台東，也跟著受到影響，手中握有資源的中央，也能站在台東處境，聽聽在地觀光業者的聲音，真的不能忘了台東，幫助花東振興起來。

0403花蓮地震交通部觀光署原定6月1起挹注10.6億經費，振興花東旅遊，此方案引起花蓮觀光業者不滿，交通部觀光署即宣布台東另匡預算，補助延後實施。台東縣觀光業者今前往議會陳情，包括饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓、盧縣一、黃仁也派代表關心。

台東縣觀光協會理事長李數奼說，這1個月來退房電話不斷，原本期待中央補助花東獎勵補助，卻傳出台東延後上路，這已造成台東鄉親忿恨不平，手心手背都是肉，中央應把餅做到、擴大補助範圍，就應該一樣6月1日。

另飯店業者說，原本震後就減少的遊客，現在補助再說了，更降低來台東意願，要到旅遊旺季，政府不能這樣搞吧。也有業者怒喊最後齊喊，補助要公平，不能獨厚花蓮、遺漏台東，請中央重視，否則不排除北上抗爭。

中央原定6月1日起挹注10.6億經費，振興花東旅遊，未料，花蓮業者反彈台東列入補助，觀光署即宣布台東延後實施。今天台東觀光業者前往縣議會陳情表達不滿。記者尤聰光／攝影
中央原定6月1日起挹注10.6億經費，振興花東旅遊，未料，花蓮業者反彈台東列入補助，觀光署即宣布台東延後實施。今天台東觀光業者前往縣議會陳情表達不滿。記者尤聰光／攝影

台東 花蓮 饒慶鈴

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