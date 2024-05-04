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「南迴之星」比賽女老師奪冠 金曲歌王讚隱藏高手「還好自己出道早」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
年輕特教老師溫翠蘋（右）脫穎而出奪冠，開心與評審金曲歌王王宏恩合影留念。記者尤聰光／攝影
年輕特教老師溫翠蘋（右）脫穎而出奪冠，開心與評審金曲歌王王宏恩合影留念。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉舉辦首屆「南迴之星」大型歌唱比賽，重金禮聘請來金曲歌王、製作人及音樂學者擔任評審。由年輕特教老師溫翠蘋脫穎而出奪首冠，抱走獎座及2萬元獎金。

「只想好好唱歌，沒想過拿獎。」溫翠蘋開心的說，來參加的對手都很強，讓她緊張，不得不拿出一點實力，好在有感動到評審，給她多了些分數，有機會拿下第一名。

首屆「南迴之星」歌唱大賽今天在尚武國小風雨籃球場舉辦，吸引包括太麻里、金峰、達仁及大武等4個鄉鎮超過1百位選手參賽。並由金曲歌王王宏恩、音樂製作人嚴至昌及台東大學音樂系教授蔡美鈴老師擔任評審。

經過一整天的激烈競爭，總決賽溫翠蘋以一首阿Lin的「今晚你想念的人是不是我」技高一籌，獲得評審一致肯定，拿下第一屆冠軍。王宏恩賽後也帶來經典歌曲「是你」嗨翻全場。

王宏恩說，「還好自己出道早，不然這麼多隱藏版高手，很難評審。」他也提到現在AI科技發達，從聲音到作詞作曲幾乎可以用AI生成，只有原住民族語無法取代，未來想走音樂路的年輕朋友，可以多往族語發揮。

台東縣大武鄉今天舉辦首屆「南迴之星」大型歌唱比賽，吸引4鄉鎮隱藏版高手參賽。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉今天舉辦首屆「南迴之星」大型歌唱比賽，吸引4鄉鎮隱藏版高手參賽。記者尤聰光／攝影

原住民 台東 王宏恩 金曲獎 音樂

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