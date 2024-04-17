天王星大樓夷為平地 工程人員將重機械一字排開致意
花蓮外海4月3日發生規模7.2強震，造成花蓮市天王星大樓傾斜，自5日開始拆除，經過近半個月，今天現場已夷為平地，拆除作業告一段落。工程人員特別將怪手等重機械面向大樓一字排開，向地震罹難者致意，周邊交通預計19日才解除管制。
市區天王星大樓因強震傾斜，縣府5日開始連日拆除，要在2周內拆完，到今天進入第13天，現場夷為平地，剩下收尾。期間有許多民眾關心的貓、雞等寵物，為避免傷及無辜，讓工作人員拆除作業特別慎重，好在沒有動物因拆除死亡。
花蓮縣府水利科長張世佳表示，天王星大樓拆除作業如今剩下收尾工作，緊接著要復原周邊電力、自來水、號誌路燈等，今天下午會先刨鋪路面、畫設路線，預估19日先開放花崗街、軒轅路與中山路與重慶路的十字路口，讓周邊交通恢復正常。而北濱街還有2棟房屋拆除中，周邊局部封閉。
今天5部怪手、大鋼牙、震碎機等重機械一字排開，面向王星大樓，工班人員站在怪手前，脫下安全帽向地震罹難者致意。工作人員看著現場瓦礫堆說，這10幾天心情很沈重，一場地震造成很多人不幸身亡，花蓮災情嚴重，拆除破損的天王星大樓有在預定的工作天拆完。
營建公司現場工班負責人周治宏說，天王星嚴重傾斜，要用鋼梁支撐，期間遇到大大小小餘震，必須24小時監測大樓傾斜、危及程度，期間擔心會倒塌，又加固鋼梁，如今工作結束，算是鬆了一口氣，並特別向地震罹難者致意。
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