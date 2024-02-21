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基隆基金一路爆水管 3千戶停水搶修…居民不便盼加速汰舊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆基金一路爆水管3千戶停水搶修，居民不便盼加速汰舊。記者游明煌／攝影
基隆基金一路爆水管3千戶停水搶修，居民不便盼加速汰舊。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區基金一路北二高橋下附近路口，今天中午發生自來水爆管，人行道、車道出現破裂、鼓起，大量自來水滾滾流出，水淹路面，影響通行。自來水公司人員趕至先關閉止水閥，正尋找破漏點再開挖搶修，造成附近3千多住戶停水，居民盼加強老舊水管維護及汰換。

安樂區基金一路北二高橋下附近一處交叉路口，今天中午12時點多發生自來水爆管，水淹馬路，整個人行道和道路不斷有自來水流出，地面破損隆起。

汽機車經過爆管處濺起大量水花，有機車騎士差點摔倒，警方趕至現場警戒，提醒經過車輛避開。自來水公司一區處廠商趕至現場，發現水流出的量很大，研判是400釐米新山水庫幹管，因範圍大，還在找破漏點才能開挖搶修。

安樂區興寮里長黃書筠說，爆管的地點在基金一路112巷110弄口，今天臨時爆管，影響民眾用水，盼趕快修復。

水公司一區處人員表示，目前還在找破損點才能開挖，是老舊水管破漏，還是重車經過壓壞，要開挖後才能確認，目前有3千多戶停水受到影響。

附近有商家、住戶表示，突然停水無法可用十分不便，盼早日搶修完成憤復供水。但也有大樓部分住戶水塔還有儲水，暫時不受影響，但擔心到晚上也會無水可用。

居民表示，破漏處造近人行道附近，流出的水量很大，應是老舊水管爆管，比較不會是重車壓損，請水公司加強舊管汰換。水公司人員說，會加強汰換舊管，以維供水安全。

基隆基金一路爆水管3千戶停水搶修，居民不便盼加速汰舊。記者游明煌／攝影
基隆基金一路爆水管3千戶停水搶修，居民不便盼加速汰舊。記者游明煌／攝影

人行道 停水 基隆 新山水庫 漏水

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