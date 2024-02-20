花蓮山海劇場打造部落互助基地 第一期工程於年底完工

花蓮縣政府為減少偏鄉部落人口外移，2年前在豐濱鄉磯崎國小舊址，興建「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場」，經費近2億元。第一期工程進度已超前，預計年底完工，第二期1.85億元工程經費也獲核定，規畫在明年底完成整體工程，打造東海岸部落產業自主互助的示範基地。

豐濱鄉位於台11線海岸線上，青壯年族群嚴重外流，人口不到5千人，是縣內人口數最少的鄉鎮，縣府2011年規畫興建「山海劇場暨加路蘭廣場」，預計設有表演空間、輕食吧及多功能教室的原創館，住宿區規畫30間房與餐廳，增加當地就業機會。

山海劇場第一期工程在2022年5月下旬動工，經費約1.95億元，其中花東基金佔75％、原民會15％、縣府10％，施作項目主要為建物主體結構部分。第二期約1.85億元經費則在今年2月獲核定，花東基金佔90％、縣府10％，屆時將施作室內裝修、機電、 周邊環境、人才培育及輔導營運等工作。

縣長徐榛蔚昨天在原住民行政處長督固‧撒耘陪同下，了解施工狀況。她說，一二期工程希望一併在明年底完成，感謝工程單位的努力。

另外，磯崎國小舊址附近道路多為雙向單線道，縣府考量工程影響周遭聯外道路的交通狀況，已研議採人車分流方式，紓解沿線交通壅塞狀況，後續啟動初步評估並與相關單位討論。