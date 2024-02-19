快訊

陸船翻覆案 國台辦：泉州紅十字會20日派員陪家屬赴金門

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

呼應傅崐萁府會改革之議 花蓮綠議員籲徐榛蔚比照

中央社／ 花蓮縣19日電

呼應國民黨籍立委傅崐萁府會改革之議，花蓮縣議員、民進黨議會幹事長胡仁順提出加強監督力道，要求縣長徐榛蔚到議會食安專案報告；國民黨團書記長吳東昇則認為花蓮食安不錯。

胡仁順今天表示，傅崐萁在當選立法院國民黨團總召後，先向花蓮縣民表示這唯一一席區域立委將無法長久待在花蓮，接下來說自己是「戰斧飛彈」，要重啟特偵組、要讓民進黨找不到部長，創造非常多話題。

胡仁順說，近來因疑似西布特羅豬肉的問題鬧得沸沸揚揚，不管憲政與議政，傅崐萁要求在定期會會期內召開臨時會，要求行政院長陳建仁提前2天到立法院進行專案報告。直至立法院長韓國瑜表明並不需要召開臨時會，傅崐萁又把錯誤推給黨工，「千錯萬錯都不是自己的錯」。

針對傅崐萁非常在意的食安問題，胡仁順指出，希望徐榛蔚在3月底的臨時會進行食安問題專案報告。

此外，胡仁順說，同樣是府會關係，過去傅崐萁擔任首長時，從無按照這種尊重議會的精神拜訪議會，徐榛蔚能不能率先示範，先從今年開議前拜會議會、正副議長跟各黨團總召，並且讓花蓮縣議會擁有聽證權、調查權、議會特偵組、縣府報告採即問即答，呼籲「支持傅崐萁，從徐榛蔚做起」。

胡仁順提醒，花蓮縣只有一席區域立委，傅崐萁4年前的選舉喊「中央零出資，2年貫通中央山脈」，不但沒貫通，這次又喊「決戰花東快」；花蓮的農業、交通、經濟、觀光、教育等方面都有需要立委努力的地方。

吳東昇受訪表示，食安報告屬於國家級，縣府這方面做得不錯，食安若出狀況再來對全縣民眾說明；日前台糖豬肉案並不是花蓮養的豬，農曆年前也特別詢問過衛生局，抽查花蓮年節食品並沒有過期或仿冒的。

傅崐萁 花蓮 食安

延伸閱讀

【重磅快評】民進黨祭禁團令 傅崐萁做對了一件事

選後立刻關門…批政府禁團令損觀光業 傅崐萁籲業者提國賠

影／團客赴陸觀光喊卡 傅崐萁主張業者應可申請國賠

國會新春團拜傅崐萁盼手下留情 柯建銘喊適可而止

相關新聞

基隆市中心三角窗危屋限期拆除 住戶將遷出但憤憤不平

基隆市政府公告義一路、信四路口的2層樓房屋傾頹，有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。曾、邱兩家都已找到新的營業處所，...

羅東元宵提燈「馬卡龍」無辜眼神超可愛 這3招免費領取

元宵節將至，宜蘭羅東鎮公所推出「馬卡龍」、「飛龍在天」兩款手提燈籠，有別於傳統長龍，這次設計是色彩繽紛的可愛龍，尤其是馬...

花蓮「GOGO龍」花燈亮相 清新造型限量領取

隨著元宵節即將到來，花蓮縣文化局推出環保花燈「GOGO龍」，卡通版龍寶寶擁有清新粉嫩色系，前面還有綠能電動車造型，模樣十...

基市公車元宵節加開接駁專車 載送民眾參加平溪天燈節

基隆市公車處今天表示，元宵節當天將增開基隆到新北市平溪區十分的接駁專車，方便民眾搭乘前往十分遊玩，晚間可到十分廣場觀看放...

親山望海自駕遊宜花 網友必訪打卡景點、必買伴手推薦

台灣東部美麗海岸線及悠閒慢活的山林步調吸引旅人造訪，無論是欣賞壯麗海岸風景，還是體驗悠閒的生活節奏，都能感受到獨特的放鬆和愜意。

黃春明慶90歲 背啞鈴健走練肌力

國寶級鄉土作家黃春明昨天90歲生日，黃大魚文化藝術基金會與宜蘭市公所為其舉辦慶生講座，藍綠政界及藝文界人士上台致詞祝福，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。