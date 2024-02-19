基市公車元宵節加開接駁專車 載送民眾參加平溪天燈節

基隆市公車處今天表示，元宵節當天將增開基隆到新北市平溪區十分的接駁專車，方便民眾搭乘前往十分遊玩，晚間可到十分廣場觀看放天燈，欣賞150盞天燈乘載心願冉冉升空美景。

2024平溪天燈節平溪場17日已在平溪國中登場，十分場24日晚間在十分廣場舉辦。新北市觀光旅遊局24日上午10點30分起，在會場服務台發放施放券，開放民眾免費領取，發完為止。民眾領券後可在當地遊玩，再依施放券上標示的時間集合，進場一起放天燈。

公車處說， 為服務市民前往十分廣場參加天燈節活動，24日規畫加開由基隆往來十分的接駁專車。去程上午9點到下午3點每20分1班，下午3點到晚上7點每15分1班。回程上午9點40分到晚上7點每20分1班，晚上7點到11點30分滿載即發車。

天燈接駁專車發車地點是基隆火車站南站，行駛路線是孝二路→南榮路→八堵路→水源路→東勢街→基平隧道口（基平橋），回程循原路回基隆市。收費方式是上車投幣30元或刷卡，持社福卡者仍需付費，若無法扣款，仍需投現；回程不收費。

公車處說，專車從南站載客發車後，中途只停靠暖暖區公所站、東勢街東碇路口（東興廟站），然後直接駛往十分，下車地點步行到十分廣場約要15分鐘。回程路線在基隆市境內各公車站牌皆可下車。