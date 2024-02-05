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市民要謝國樑交代商場爭議 許淑華：全被封鎖+刪除

聯合報／ 記者鍾維軒邱瑞杰／台北即時報導
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。圖／聯合報系資料照
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。圖／聯合報系資料照

基隆市東岸廣場爭議不斷，前得標廠商的協力廠商NET（主富集團）控基隆市府招商違法、花費3億興建的商場遭基隆市府「竊占」。北市議員許淑華近日接獲反映，有基隆市民請託發聲，這幾天只要有市民在市長謝國樑的Facebook上留言，要求謝交代爭議，全被封鎖加刪除。

基隆市交通處長王圳宏表示，市府1月27日就在在東岸商場各處，張貼「營運權利範圍及新營運業者」公告，但遭不明人士撕毀公文書。原OT契約已在1月31日屆期，交通處2月1日收回土地、建築物及相關設備、設施，只是契約甲方履行契約條款，契約乙方大日公司若有疑義，可以向市政府提出相關主張。

王圳宏說，至於引發討論的「輿情費用」，依契約精神應正名為「提升服務品質經費」，未來會用於硬體、水霧設施及議員、里長建議設施等，這項條件早在2015年就納入契約，有往例可查證。

許淑華今在Facebook發文表示，東岸廣場過去曾是長年有治安問題的停車場，經過NET投入近3億改建後，才成為如今基隆人可以安心消費，全家出遊的東岸廣場。

許淑華指出，謝國樑上任後，GOGORO、染疫津貼1萬元通通跳票，現在更不惜違法動用警方，在法院尚未裁決的情況下，強制點交東岸廣場。

許淑華質疑，基隆市府並不是法院，為何可以在產權尚有爭議時，帶頭違法點交？基隆市府也不是謝國樑的私產，為何強制介入私人商業利益糾紛？為何基隆市府在經營商場的招商條約中，要求廠商支付2000萬以上的輿情費用？

許淑華說，這些問題都是謝國樑必須主動跟基隆市民說清楚、講明白的，如果真的是依法行政，為何不向大眾公開說明？為何封鎖加刪除有意見的基隆小市民？謝市長什麼時候要出來面對基隆市民的質疑？

基隆 許淑華 謝國樑

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