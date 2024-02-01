台東市元宵活動導入AR科技 民眾體驗3種虛擬情境
台東市元宵節系列活動將於這個月展開，除傳統元宵遶境及炮炸寒單外，今年市公所更導入AR科技，讓民眾體驗各種不同的虛擬情境。市長陳銘風表示，今年元宵要給大家新奇的聲光視覺感受。
陳銘風說，台東市元宵活動早已享譽全國，和台北平溪天燈及台南鹽水蜂炮齊名，為讓民眾參加遶境及炸寒單同時也能有更多體驗，今年首次加入AR科技，把元宵活動與海洋生態教育結合一起。
今天海濱公園海洋生態意象廣場舉辦「台東好神-2024元宵嘉年華會」AR體驗宣傳記者會，由陳銘風主持，包括縣府、議會秘書及機關代表出席，活動現場也吸引不少遊客駐足參與，好不熱鬧。
市公所指出，AR體驗從今天起至4月30日止，有飛天祥龍、虛擬水族生態樂園、元宵祈福天燈等3種體驗場景，民眾只要透過手機掃描QR Code就能輕鬆下載AR APP選擇想進入的主題活動場景。
飛天祥龍以祥龍作為場景中的焦點，於空中緩慢翱翔，與自然融為一體，創造出一幅壯觀而和諧的畫面，展現出大自然的神奇與生機，同時也傳遞著祥和與平安的寓意。
虛擬水族生態樂園則在富有海洋與親子特色的海洋生態意象廣場，加入台東特有魚種以及各式熱帶海洋生物，出現於你我身旁優游，成為親子同樂的最佳場域。
另元宵祈福天燈是為IG與FB濾鏡互動的場景體驗，可以透過螢幕繪畫完畢後，施放專屬於自己的虛擬天燈，並且可以拍照合影留念。
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