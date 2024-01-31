花蓮客家義民爺「搬家」 安座到3樓庇佑國泰民安

花蓮北區客家鄉親信仰中心義民堂，原先供奉義民爺在客家文化會館1樓，由於香火鼎盛，祭祀空間略顯不足，縣府客家事務處決定整修館內3樓，成為新祭祀場域。今天辦理「登龕安座法會」，遵循古禮恭請義民爺神尊安座3樓，期望義民爺未來庇佑國泰民安。

客家處長潘乾鑑表示，經與縣內各社團討論，也在農曆4月1日請示義民爺可否安座到3樓，連續3次都擲到聖筊，獲得義民爺同意。

潘乾鑑指出，客家處廳舍為坐南朝北，選擇良辰吉日，於今天農曆12月21日辦理「登龕安座法會」，祭儀活動程序前均有向義民爺請示。

這次祭祀儀式即日起至2月7日，除了各單位輪流奉飯祈福，昨晚11時客家處也會同各社團舉辦置天台祭典；今天法會則特別安排五獻禮、五牲禮及邀請客家八音、北管伴奏等，依照古禮安座祭祀。

擔任安座主祭官的花蓮縣長徐榛蔚表示，義民爺在客家鄉親心中是保家衛國的英勇形象，是民眾的守護神；由於義民廟是客家精神凝聚的表徵，如今提供更寬廣、舒適的祭祀空間，讓客家義民精神永續流傳。

「花蓮義民堂」的由來，為前縣長傅崐萁於2010年成立縣府客家事務處，同年從新竹新埔枋寮褒忠義民廟，分香迎請義民爺至花蓮縣客家文化會館祭祀，表彰客家信仰與文化傳承的精神。