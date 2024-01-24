南瓜馬車映襯繽紛花海 花蓮曼波園區再添打卡亮點
花蓮曼波海洋生態休閒園區鄰近人氣景點七星潭，繽紛花海及海景，吸引每年超過4萬人次到訪賞花，農業處迎接農曆春節，近日引入一座2.4公尺高的南瓜馬車，作為新的裝置藝術，搭配繽紛花海，成為新的打卡亮點。
曼波園區整體外觀以鸚鵡螺形狀塑造，縣府農業處細心維護，每3到4個月就依季節調整全區花海，一年4季都可以賞花，每年吸引逾4萬人次造訪。
縣府去年將兩件義大利石雕藝術家創作的石雕作品「成為動力」及「氣息的舞動」移設到曼波園區，為了迎接農曆春節，近日再度引入一座2.4公尺高的南瓜馬車，與繽紛花海、藝術品與大海相呼應。
縣府表示，曼波園區有上百種各式植栽，唯美浪漫的氛圍，吸引許多情侶來此約會，更有不少新人選擇園區拍攝婚紗，這次增設的南瓜馬車，搭配浪漫氛圍，讓園區更添粉紅甜蜜氣息，歡迎情侶、家庭利用春節期間來到曼波園區一遊。
農業處長陳淑雯表示，預估春節期間出遊的民眾不少，2月8日至14日在曼波園區策畫春節活動，農好基地及四八高地戰備坑道都將開放民眾免費參觀，只是不提供導覽。農好基地展示館開放時間為上午8時30分至下午5時（中午12時至下午1時30分休息）；戰備坑道上午９時至中午11時30分、下午2時至4時30分開放。
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