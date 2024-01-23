基市府組織改造定案自治條例送審 謝國樑盼議會支持

基隆市長謝國樑推動市府組織改造，今天表示將提出「基隆市政府組織自治條例」修正案送市議會審議，計畫新設「兒童及少年事務處」，裁撤「觀光及城市行銷處」。兒少處將並會與教育處、社會處、衛生局分工，不會權責不清，共同打造0到12歲運動、休閒、娛樂空間和生活環境。

謝國樑說，成立兒童及少年事務處是他的競選政見，因為市府局處總數限制，因應新設兒少處，評估後決定裁撤觀銷處，並把原轄業務改納其他局處。其中觀光旅遊、行銷宣傳業務移入文化局，文化局因此更名文化觀光局，文化基礎、據點、設施業務跟觀光需求緊密合作，他覺得並不是壞事。

觀銷處新聞及公共關係業務會移到綜合發展處，綜發處前身行政處也曾設新聞科，這樣的安排大家並不陌生。城市交流、接待外賓業務回到民政處，觀光工程回到工務處，海洋、海邊、海灘管理業務，回歸產業發展處海洋科等單位。

謝國樑說，上任以來已對0到6歲兒童需求，積極建置室內兒童樂園、親子館。下一階段對於6歲到12歲的小學生及未來國中的孩子，打造運動、休閒娛樂的空間跟生活環境，是兒少處重點工作，未來要一步一步建置完成，像新成立的街舞空間就越弄越漂亮。

除了市府組織改造，謝國樑說，市府還會送特種行業管理、市容美化相關自治條例到議會審議。懇請議會審議修正，相信對於市政工作推動，一定會有相當的幫助。