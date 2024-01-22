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昨天下午就排隊！台東民眾搶購龍年套幣

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
中央銀行委請台灣銀行發售「甲辰龍年生肖紀念套幣」，一人限購兩套，每套1900元。記者徐白櫻／攝影
中央銀行委請台灣銀行發售「甲辰龍年生肖紀念套幣」，一人限購兩套，每套1900元。記者徐白櫻／攝影

台灣銀行今天開賣龍年套幣，台東民眾為搶購限量套幣，昨天下午就有人去台銀台東分行卡位排隊，今早出現長長排隊人龍，搶得頭香的在地居民花16小時才買到套幣。雖然排隊時間很漫長，多數幸運買到套票的民眾都覺得非常值得，不辛苦。

中央銀行委請台灣銀行發售「甲辰龍年生肖紀念套幣」，台銀台東分行限額300套，昨天下午3點開始有人卡位，今早清晨開始出現排隊人龍。銀行規定每人限購2套，取得號碼牌150號之後的民眾還是不放棄，想要排隊碰運氣，排隊人潮從銀行門口延伸至鄰近店家騎樓。

搶得頭香的溫姓男子說，家住池上鄉，昨天下午就來排隊，主要想要買給小孩，喜歡龍年套幣才來排隊。第3名的阿公說，他的套幣是要買給屬龍的女兒，花13小時才買到套幣。張姓男子說，今天清晨5點多來排隊，9點40分左右才買到，每年固定買生肖套幣，今年已經買第3輪，今年的套幣很精美、很漂亮，排隊很值得。

張姓男子今早5點多排隊，花4個多小時才買到龍年套幣。記者徐白櫻／攝影
張姓男子今早5點多排隊，花4個多小時才買到龍年套幣。記者徐白櫻／攝影
台灣銀行台東分行今早大排長龍，大家都是要來搶購龍年套幣。記者徐白櫻／攝影
台灣銀行台東分行今早大排長龍，大家都是要來搶購龍年套幣。記者徐白櫻／攝影
台灣銀行台東分行今早大排長龍，大家都是要來搶購龍年套幣。記者徐白櫻／攝影
台灣銀行台東分行今早大排長龍，大家都是要來搶購龍年套幣。記者徐白櫻／攝影

台東 生肖 小孩

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