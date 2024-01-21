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鼓勵「好孕到」 花蓮壽豐每胎補助2萬+縣府補助每胎直逼4萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉公所宣布每胎補助2萬元。 圖／報系資料照
花蓮壽豐鄉公所宣布每胎補助2萬元。 圖／報系資料照

各地方公所近年鼓勵民眾「增產報國」，推動生育津貼以提升生育率。花蓮壽豐鄉去年開辦每胎1萬元生育津貼，吸引88位新生兒父母申請；今年再加碼1萬元，加上縣府2萬元生育補助，等於每胎可領到4萬元，盼成為父母育兒路上的助力。

壽豐鄉內人口數約1.8萬人，新生兒人數逐年下降，近年不滿百位，鄉公所鼓勵家長生小孩，去年透過自治條例發放育津貼1萬元，共有88位新生兒父母申請，新生兒人數也從前年91位增加至108位，提高生育率。

鄉公所表示，去年底在鄉代會支持下，今年再加碼1萬元，每胎可領2萬元，截止本月16日止已有3人獲得補助。

壽豐鄉長曾淑懿說，今年起新生兒父母（含未婚）一方持續設籍壽豐鄉滿6個月以上，且申請時持續在籍者即可獲得資格；或新生兒經設籍本鄉滿6個月以上生父認領登記。申請生育津貼應於新生兒出生日起90天內提出申請，逾期不予補助。

鄉民申請生育津貼須到公所填寫、提交申請書、申請人身份證及印章、戶口名簿或戶籍謄本正本、申請人存摺影本；委託申請者則要帶受託人身分證及印章。

另外，花蓮除了有縣府2萬元的生育補助及5000元以上的育兒津貼，富里鄉每生1胎可申請8萬元生育津貼補助，為全縣最多，再加上育兒津貼2萬元，每胎可領到10萬元。秀林鄉、吉安鄉、萬榮鄉皆補助1萬元；鳳林鎮生育補助2萬元，1到4歲每年可領取2.4萬元生日禮金；卓溪鄉補助3萬元；豐濱鄉出生至4歲期間，如未將戶籍遷出者，4年共可領到8萬元。

花蓮壽豐鄉公所宣布生育補助再加碼，從去年補助1萬元到今年加碼1萬元，每胎補助2萬元。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉公所宣布生育補助再加碼，從去年補助1萬元到今年加碼1萬元，每胎補助2萬元。圖／壽豐鄉公所提供

生育補助 新生兒 育兒津貼

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