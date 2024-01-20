扶持弱勢兒少！花蓮家扶獲贈200餘萬元 世界展望會募助學金

歲末年終，花蓮家扶中心今天獲得善心企業家慷慨捐贈233萬元，添購服務專車也讓355戶受助家庭獲得暖心紅包；台灣世界展望會則努力籌募助學金，預計下學期開學時發放，支持貧困孩童的上學路。

出身金門的環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦，經商有成，長期投入公益，今天帶領近50名員工浩浩蕩蕩到花蓮南區的玉里鎮，捐出233萬元，助家扶添購一台8人座服務專車，也讓玉里服務處355戶受扶助家庭，在農曆年前每戶獲得4000元紅包。

今天在玉里國小舉辦的捐贈會上，李沃耀暖心說，接待入境旅遊團的業務與花蓮有很深的互動，感謝花蓮給很多工作機會，「做善事讓我內心很富足」，他的妻子陳素蘭十分支持丈夫投入公益，希望把溫暖分給 更多的人，也讓花蓮貧困孩子可以安心快樂成長。

台灣世界展望會調查弱勢兒少的生活樣貌，發現台灣許多弱勢庭無法支應孩子所需的教育及多元發展費用，每年向社會大眾勸募，在開學之際發放助學金。

世展東區辦事處今天舉辦青少年自立準備與職涯培力活動，處長李玉明說，開學是許多弱勢家庭苦惱學費、學用品的時候，許多經濟弱勢兒少必須打工賺取生活費，甚至還得幫忙負擔家計，透過助學金緩解部分求學壓力，目前花蓮助學缺口尚有740萬元，期待社會大眾幫忙。