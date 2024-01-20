快訊

科目三被台人嫌棄…他問當年「這首歌」爆紅為何沒被罵？ 網曝關鍵差異

113學測自然／生物1題型過去從未出現 補教估五標：學生恐覺得被羞辱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扶持弱勢兒少！花蓮家扶獲贈200餘萬元 世界展望會募助學金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
世界展望會東區辦事處籌募助學金，目前花蓮還有740萬元缺口。圖／世界展望會提供
世界展望會東區辦事處籌募助學金，目前花蓮還有740萬元缺口。圖／世界展望會提供

歲末年終，花蓮家扶中心今天獲得善心企業家慷慨捐贈233萬元，添購服務專車也讓355戶受助家庭獲得暖心紅包；台灣世界展望會則努力籌募助學金，預計下學期開學時發放，支持貧困孩童的上學路。

出身金門的環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦，經商有成，長期投入公益，今天帶領近50名員工浩浩蕩蕩到花蓮南區的玉里鎮，捐出233萬元，助家扶添購一台8人座服務專車，也讓玉里服務處355戶受扶助家庭，在農曆年前每戶獲得4000元紅包。

今天在玉里國小舉辦的捐贈會上，李沃耀暖心說，接待入境旅遊團的業務與花蓮有很深的互動，感謝花蓮給很多工作機會，「做善事讓我內心很富足」，他的妻子陳素蘭十分支持丈夫投入公益，希望把溫暖分給 更多的人，也讓花蓮貧困孩子可以安心快樂成長。

台灣世界展望會調查弱勢兒少的生活樣貌，發現台灣許多弱勢庭無法支應孩子所需的教育及多元發展費用，每年向社會大眾勸募，在開學之際發放助學金。

世展東區辦事處今天舉辦青少年自立準備與職涯培力活動，處長李玉明說，開學是許多弱勢家庭苦惱學費、學用品的時候，許多經濟弱勢兒少必須打工賺取生活費，甚至還得幫忙負擔家計，透過助學金緩解部分求學壓力，目前花蓮助學缺口尚有740萬元，期待社會大眾幫忙。

環遊國際旅行社董事長李沃耀（左）熱心捐款，發放紅包給玉里受扶助家庭。圖／花蓮家扶中心提供
環遊國際旅行社董事長李沃耀（左）熱心捐款，發放紅包給玉里受扶助家庭。圖／花蓮家扶中心提供
環遊國際旅行社董事長李沃耀（左）、陳素蘭（左2）夫婦熱心公益，今天捐出233萬元幫助花蓮家扶中心。圖／花蓮家扶中心提供
環遊國際旅行社董事長李沃耀（左）、陳素蘭（左2）夫婦熱心公益，今天捐出233萬元幫助花蓮家扶中心。圖／花蓮家扶中心提供
世界展望會東區辦事處今天在花蓮舉辦青少年自立準備與職涯培力活動。圖／世界展望會提供
世界展望會東區辦事處今天在花蓮舉辦青少年自立準備與職涯培力活動。圖／世界展望會提供

花蓮 世界展望會 公益活動 捐款

延伸閱讀

入冬後最強寒流報到 花蓮西瓜苗延後種植避低溫

水裡來火裡去 花蓮女義消許立敏第一線救災榮獲鳳凰獎

嘉中退休教師百周年校慶前返校 捐百萬助學金兌現時空膠囊承諾

凌晨2時01分花蓮規模4地震 最大震度花蓮縣4級

相關新聞

扶持弱勢兒少！花蓮家扶獲贈200餘萬元 世界展望會募助學金

歲末年終，花蓮家扶中心今天獲得善心企業家慷慨捐贈233萬元，添購服務專車也讓355戶受助家庭獲得暖心紅包；台灣世界展望會...

入冬後最強寒流報到 花蓮西瓜苗延後種植避低溫

入冬後最強一波寒流即將來襲，花蓮西瓜去年因寒害受損嚴重，瓜農避開低溫，預計寒流過後再種植。縣府農業處呼籲農民，以塑膠布覆...

童玩節推手 游錫堃訪老友神父秘克琳暢談「文化立縣」

蘭陽青年會創辦人靈醫會神父秘克琳早年協助推動宜蘭國際童玩藝術節，是活動成功舉辦的幕後重要推手，立法院長游錫堃今天探訪這位...

饒慶鈴把台東釋迦賣出去 再把外國遊客帶進來預計將有千人

台東縣長饒慶鈴這幾天率團都在星馬等國家媒合賣鳳梨釋迦，不僅有新加坡通路商上架釋迦，饒也藉此機會拚觀光，大力行銷台東獨有的...

水裡來火裡去 花蓮女義消許立敏第一線救災榮獲鳳凰獎

打火時，她是射水滅火深入火場的勇士，救難時，她以女性的溫柔呵護受難者，花蓮縣義消總隊幹事許立敏投入救災救護25年，水裡來...

網友票選基隆人氣年菜餐廳 基隆市府Podcast節目推薦

農曆春節將屆，基隆市政府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明今邀請在地網路媒體「基隆海嗨」的總編輯廖湘玲，分享各自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。