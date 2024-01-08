「等了一輩子」原民會價購台糖土地1.44公頃歸還原民

台糖公司在1946年接收日據時期製糖會社土地，其中有許多原屬原住民土地，族人卻要向台糖承租使用。原民會編列價購台糖土地經費5100萬元，歸還1.44公頃土地給族人，保障族人居住及土地權利，其中花蓮縣有22戶、面積約0.7公頃。7旬族人聽聞高興地說，「等了一輩子，土地終於能拿回來」。

原民會主委夷將‧拔路兒今天下午會勘花蓮壽豐鄉和平部落4戶價購的土地，並主持「價購台糖土地座談會」。他表示，早在1988年，發起第一次的還我土地運動時，當時就有很多長輩說，土地是祖先原來居住、耕種的地方，如今演變成長年向台糖承租土地，一年平均繳納租金約2至3萬元。

夷將指出，主要原因是在日據時代開放申請時，有些族人認為祖先本來就住在這裡，土地是自己的，而且申請所有權後要繳稅就沒有申請；也有一部分人來不及申請，這些土地最後都充公，並轉移到製糖會社，國民政府來台接管後變成台糖公司土地。

原民會指出，由於台糖公司為民營機構，需以價購方式取得原屬於族人的土地，行政院去年7月同意辦理價購台糖土地計畫，花蓮縣共有22戶，包含新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉。今年9月將會完成增畫編原住民保留地，12月底前完成所有權移轉登記的工作，將土地還給族人。