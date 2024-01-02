太平山迎曙光摃龜 花蓮萬人升旗

2024元旦，許多民眾起個大早迎曙光，只可惜宜蘭天氣欠佳、雲層太厚，不管是外澳海邊或是太平山上都沒有看到日出，但民眾說，元旦起個大早轉換心情迎接新的一年，也是不錯的體驗；花蓮縣政府與新城鄉公所昨於七星潭舉辦「396Hz走出遼闊釋放—七星海景線」元旦升旗健走，約萬名民眾一同與縣長徐榛蔚齊唱國歌升旗，並在壯闊的七星潭健走，迎接新的一年。

宜蘭太平山國家森林遊樂區是北部觀賞日出的絕佳地點，日出時間約在6點半至50分間。林業署宜蘭分署把2024年元旦的開園時間提前到凌晨3點，不少遊客擠滿太平山莊觀景台等待日出，只可惜陰雨天氣下，看不到太陽蹦出的壯觀景象。

廖先生凌晨跨完年，吃完消夜，與朋友開車直接衝上太平山，雖然沒能夠看到日出曙光，在園區走走並順遊其他景點，也是不錯。「龜山朝日」是宜蘭的重要景色，也有不少攝影師一早跑到頭城鎮外澳海邊等待新年的第一道曙光，雖沒有下雨，但因為雲層太厚，未見太陽露臉，也是摃龜。

另外，昨天上午8時，七星潭風景區也湧入約萬名民眾參加元旦海邊健走升旗，更有許多遠道而來的外地遊客。在健走前，縣府先辦升旗典禮，大家紛紛舉出敬禮手勢，以遼闊海景為背景，看著國旗升起。升旗典禮後，全場民眾隨著音樂節奏暖身，緊接著自七星潭賞星廣場出發，往南沿自行車道健走，並由無障礙步道返回賞星廣場，沿途欣賞七星潭壯闊浩瀚，感受花蓮的海岸美景及呼吸新鮮空氣。

健走完還有摸彩，共送出400項大獎，包括手機5支，千元禮券275份、智慧型手表20支、冰箱100台等，讓民眾在新的一年滿載而歸。