不讓行人 科技執法首月76張罰單

基隆市警察局在廟口夜市附近的愛三路段建置「車輛不停讓行人」科技執法設備，11月1日正式啟用，到11月30日共舉發76件違規。警方發現，很多人誤判與行人至少3公尺距離因此被罰，建議通過行人穿越道要養成「先停一下」習慣。

交通隊指出，仁一與愛三路口、仁二與愛三路口，長期在基隆市十大肇事熱點榜上有名，統計該2處路口從110年1月至112年10月近3年交通事故死傷案，仁一與愛三路口計71件，月平均發生2.1件；仁二與愛三路口計56件，月平均1.6件。

基隆警方首設「車輛不停讓行人」科技執法設備，11月1日啟用執法，到11月30日共舉發76件違規，其中仁一路口計66件、仁二路口計10件。

交通隊副隊長吳誌權說，科技執法啟用後，該路段未再發生交通事故死傷案，防制成效良好。吳誌權表示，汽車駕駛人違規罰6千元、機車罰1200元，為求慎重，每張照片再經人工檢視，由電腦算出距離，不足3公尺就開單。從違規情況分析，許多駕駛未養成停讓習慣，且目視計算可能失準，3公尺約為3個枕木距離。